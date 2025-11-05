Calciomercato Milan, Panichelli resta nel mirino per gennaio: ok di Allegri e assalto pronto. L’argentino piace per questi motivi

Calciomercato Milan, per l’attacco in vista di gennaio continua ad interessare il profilo di Panichelli dello Strasburgo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre sul fronte offensivo del calciomercato Milan, titolando: «Attacco di Panichelli». I rossoneri stanno monitorando con attenzione Joaquín Panichelli, centravanti argentino classe 2002 attualmente in forza allo Strasburgo.

L’interesse del Diavolo per il giocatore non è nuovo, risalendo già ai tempi in cui Panichelli militava nel River Plate.

Calciomercato Milan, Panichelli il profilo perfetto per Allegri

Panichelli potrebbe diventare un’idea concreta a gennaio se gli attaccanti attuali, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, dovessero continuare a non dare garanzie, «soprattutto a livello realizzativo».

Il profilo dell’argentino sembra cucito addosso alle richieste di Massimiliano Allegri: Joaquín Panichelli è un «centravanti di struttura, forte nel gioco aereo e capace di fare reparto da solo». Insomma, «l’attaccante allegriano per eccellenza».

Nonostante la sua fisicità, l’argentino non è affatto un «9» statico: «attacca la profondità, si muove molto e sta dimostrando di avere anche una discreta incisività in zona gol (9 gol in 11 partite in Francia non sono un caso)». Questa combinazione di «metratura europea» e «buona tecnica di base» lo rende un obiettivo primario per un Milan che cerca alternative valide e funzionali al proprio schema tattico.