Calciomercato Milan: il low cost Pablo Mari come alternativa in difesa. Possibile colpo ad esborso contenuto

Secondo il Corriere dello Sport alla fine il Milan potrebbe decidere di non investire per un colpo alla Botman o alla Bremer in difesa, dirottando il budget in altre zone del campo.

Ecco allora che per la retroguardia si scalda la pista Pablo Mari, difensore low cost dell’Arsenal che ha giocato in prestito all’Udinese nella seconda parte di stagione.