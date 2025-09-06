Calciomercato Milan, svolta Origi! Risoluzione ai dettagli? Gli aggiornamenti sul futuro del belga

Calciomercato Milan, sta per arrivare la svolta legata al futuro di Origi: il belga è vicino alla risoluzione del contratto

Il futuro di Divock Origi nel calciomercato Milan è appeso a un filo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero e il giocatore belga sono in trattativa avanzata per la risoluzione consensuale del contratto. Una situazione complessa che il neo-direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri stanno gestendo con grande attenzione. La notizia, che ha acceso il dibattito tra i tifosi, riguarda uno dei nodi più spinosi da sciogliere per la società di Via Aldo Rossi in questa sessione di calciomercato.

Il motivo principale di questa separazione imminente risiede nella volontà del Milan di alleggerire il monte ingaggi e liberare una casella importante in vista di nuovi acquisti. L’ingaggio di Origi, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, fino a giugno 2026, rappresenta un peso significativo per le casse del club, specialmente considerando il limitato impatto avuto dall’attaccante sul campo. L’arrivo di Allegri in panchina, noto per la sua filosofia di gioco pragmatica e la ricerca di giocatori funzionali al suo schema, ha accelerato la decisione di separarsi da Origi, che non rientra nei piani tecnici del nuovo mister.

L’operazione non è semplice, ma sia il Milan che l’entourage del giocatore sono al lavoro per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Il Milan, da una parte, punta a una risoluzione a titolo gratuito, mentre il giocatore cercherà di ottenere una buonuscita per il suo ultimo anno di contratto. Questa mossa permetterebbe a Origi di diventare un free agent e di trovare una nuova sistemazione con più facilità, magari in un campionato che gli offra maggiori garanzie di impiego.

Il lavoro di Igli Tare in questa fase è cruciale. Il nuovo direttore sportivo del Milan, con la sua esperienza e la sua abilità nel gestire situazioni delicate, sta cercando la soluzione migliore per il club senza creare tensioni. La sua nomina, insieme a quella di Massimiliano Allegri, ha segnato un cambio di rotta chiaro nella strategia del club, che ora punta a una squadra più coesa, equilibrata e sostenibile a livello economico.

La vicenda Origi è un chiaro esempio di come il nuovo corso del Milan stia cercando di risolvere le problematiche ereditate e di costruire una rosa più competitiva e funzionale per la prossima stagione. I tifosi sono in attesa di capire come si evolverà la situazione, sperando che la risoluzione del contratto di Origi possa aprire le porte a nuovi e importanti acquisti per rinforzare la squadra sotto la guida di Allegri a gennaio. La stagione è alle porte, e le mosse di mercato, come quella che riguarda il futuro di Divock Origi, saranno decisive per il successo del Milan.