Calciomercato Milan, svolta Origi! Risoluzione impossibile ma la novità fa felice i tifosi. Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, arriva la svolta nel futuro di Divock Origi: il centravanti verso l’addio nel mese di gennaio. Ultime

Il futuro di Divock Origi nel calciomercato Milan sembra essere sempre più lontano dal capoluogo lombardo. Nonostante la sua permanenza a Milanello sia stata considerata improbabile già da diverse settimane, una rottura definitiva sembra essere sempre più vicina. Le indiscrezioni che circolano con insistenza negli ambienti calcistici indicano una separazione quasi certa nel corso del prossimo mese di gennaio, un’evoluzione che porrebbe fine a un’avventura durata meno del previsto.

La Situazione Attuale e Le Possibili Destinazioni

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Matteo Moretto, una risoluzione consensuale del contratto nelle prossime settimane è considerata altamente improbabile. Le due parti, infatti, non avrebbero ancora trovato un accordo sulle modalità di una rescissione anticipata, anche se la volontà di dividere le strade è evidente da entrambi i lati. Nonostante ciò, la certezza di una separazione entro gennaio rimane molto alta. Origi, arrivato al Milan con grandi aspettative dopo aver conquistato la Champions League con il Liverpool, non è riuscito a replicare le sue prestazioni e a imporsi in Serie A. Le sue apparizioni in campo sono state sporadiche e non ha mai convinto del tutto, complici anche alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Il suo elevato ingaggio e la scarsa incisività in campo lo hanno reso un esubero da cui il club vuole liberarsi al più presto.

Il Ruolo di Igli Tare e Massimiliano Allegri

L’ipotetica partenza di Origi si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento in casa Milan. A gestire questa delicata fase di mercato c’è il nuovo direttore sportivo Igli Tare, un uomo di comprovata esperienza che ha il compito di ottimizzare la rosa e alleggerire il monte ingaggi. La sua priorità, in questo momento, è trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, magari cedendo il giocatore a titolo definitivo. Inoltre, anche il nuovo allenatore Massimiliano Allegri avrebbe espresso la sua preferenza per un attacco più dinamico e versatile.

Le Voci di Mercato e Le Prospettive Future

Le destinazioni di Origi sono ancora incerte, ma il suo nome è stato accostato a diversi club in Inghilterra e in Turchia. La Premier League, campionato in cui si è messo in mostra con il Liverpool, rimane una meta ambita per il giocatore, che potrebbe ritrovare la forma e il feeling con il gol. Anche la Turchia, con club come il Fenerbahçe e il Galatasaray sempre attivi sul mercato, potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il futuro. La telenovela legata al futuro di Divock Origi è destinata a tenere banco nelle prossime settimane. Sebbene la risoluzione del contratto non sia l’opzione più probabile a breve termine, la sensazione diffusa è che la sua avventura in rossonero sia giunta al capolinea e che il mese di gennaio porterà la svolta tanto attesa. Per il Milan, liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore non più utile al progetto sarebbe un passo fondamentale per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore serenità e determinazione, mentre per Origi potrebbe essere l’occasione per rilanciare la propria carriera in una nuova sfida.