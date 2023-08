Calciomercato Milan: nessuna pista concreta per Origi. Scelto il sostituto di Ballo-Touré, ecco le ultime sui rossoneri

Come riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, per Divock Origi (fuori dal progetto tecnico del calciomercato Milan) non ci sono ancora piste concrete. Si attendono offerte da qui al termine della sessione estiva.

In partenza anche Fodé Ballo-Touré, con il nome principale per sostituirlo che resta quello di Riccardo Calafiori. Il calciatore del Basilea diventerebbe il vice Theo Hernandez.