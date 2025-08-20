Calciomercato Milan, addio di Origi sempre più vicino! Accordo trovato per la risoluzione, manca ancora un tassello da colmare. Le ultimissime

Le strade del Milan e Divock Origi sono a un passo dal separarsi, questa volta in modo definitivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero e l’attaccante belga avrebbero trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Si chiude così, dopo appena tre anni, una delle avventure meno fortunate degli ultimi tempi a Milanello.

Arrivato nell’estate del 2022 a parametro zero e con grandi aspettative, l’ex Liverpool non è mai riuscito a imporsi. La sua prima stagione in rossonero è stata deludente, costellata da infortuni e prestazioni sottotono che lo hanno reso una riserva di lusso. La scorsa annata, poi, si è trasformata in un calvario: il prestito al Nottingham Forest si è rivelato un flop e Origi, tornato a Milanello, non si è mai aggregato alla squadra, rimanendo di fatto fuori rosa e a libro paga.

Ora, a un anno dalla scadenza naturale del suo contratto, la società e il giocatore hanno deciso di mettere la parola fine a questo rapporto. L’addio di Origi permetterà al Milan di risparmiare una cifra significativa, con il club che liquiderà il giocatore con una somma inferiore alla metà del suo stipendio rimanente. Una mossa che fa bene alle casse rossonere e che consente di liberare una casella importante nel monte ingaggi, in vista di nuove operazioni di mercato.

La notizia della risoluzione è stata accolta con un sospiro di sollievo da entrambe le parti. Il Milan si libera di un ingaggio pesante e di un giocatore che non rientrava nei piani, mentre Origi potrà cercare una nuova squadra dove rilanciarsi e ritrovare il feeling con il campo. L’era di Divock Origi in rossonero si avvia a una conclusione senza rimpianti.