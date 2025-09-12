Calciomercato Milan, strada tracciata per Origi: ci sarà una svolta decisa nel mese di gennaio. Le ultimissime sui rossoneri

In un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Divock Origi, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2026. Contrariamente alle voci di una possibile rescissione immediata, Moretto ha confermato che questa opzione è altamente improbabile nelle prossime settimane.

Moretto aveva già espresso i suoi dubbi su una trattativa avanzata per la risoluzione del contratto e ribadisce la sua posizione, smentendo le speculazioni che davano per imminente l’addio del belga. L’avventura di Origi al Milan sembra però destinata a concludersi, ma non nell’immediato. Il giornalista si aspetta, invece, che le parti si separino nel corso del mese di gennaio.

Questo scenario indica una conclusione posticipata rispetto alle aspettative di molti. La dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Igli Tare, e lo staff tecnico, guidato da Massimiliano Allegri, avranno quindi ancora qualche mese per trovare la migliore soluzione per il giocatore e per il club. L’idea di un addio a gennaio permette di gestire la situazione in modo più ponderato.

La decisione di aspettare la finestra di mercato invernale potrebbe essere motivata dalla necessità di trovare la giusta destinazione per Origi, che possa soddisfare sia il giocatore sia il club rossonero. L’attaccante ha avuto un percorso altalenante al Milan e l’addio sembra ormai inevitabile, ma la tempistica appare più diluita rispetto a quanto si era ipotizzato.

La sua carriera professionistica è iniziata in Francia, al Lille, dove ha debuttato nel 2013. Le sue prestazioni lo hanno messo in mostra, portandolo nel 2014 al trasferimento al Liverpool, che lo ha lasciato in prestito al Lille per un’altra stagione.

Al Liverpool, Origi ha vissuto i momenti più importanti e celebrati della sua carriera. Pur non essendo quasi mai un titolare fisso, è diventato un’arma letale per l’allenatore Jürgen Klopp, capace di cambiare le partite dalla panchina.

I momenti indimenticabili in maglia Reds includono:

La storica doppietta contro il Barcellona nella semifinale di Champions League del 2019, che ha permesso al Liverpool di ribaltare un 3-0 subito all’andata.

contro il nella semifinale di Champions League del 2019, che ha permesso al Liverpool di ribaltare un 3-0 subito all’andata. Il gol decisivo nella finale di Champions League 2019 contro il Tottenham , che ha sigillato la vittoria del trofeo.

nella finale di Champions League 2019 contro il , che ha sigillato la vittoria del trofeo. Le reti nei derby contro l’Everton, spesso segnate in pieno recupero, che gli sono valse il soprannome di “King of Mersey” da parte dei tifosi.

La carriera più recente

Dopo aver vinto una Premier League, una FA Cup e una Champions League con il Liverpool, nell’estate del 2022 Origi si è trasferito al Milan a parametro zero. L’esperienza in Serie A non è stata delle più fortunate, a causa di diversi problemi fisici e di un rendimento al di sotto delle aspettative. Ha collezionato 36 presenze e segnato solo 2 reti nella sua unica stagione in rossonero.

Successivamente, il Milan lo ha ceduto in prestito al Nottingham Forest in Premier League per la stagione 2023-2024. Anche qui, non è riuscito a trovare la continuità desiderata, collezionando 20 presenze e un solo assist. A giugno 2024 è tornato al Milan.