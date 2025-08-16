Calciomercato Milan, Ordine non ha dubbi: «I rossoneri hanno fatto in quel reparto la migliore operazione estiva»

Calciomercato Milan, Franco Ordine non ha dubbi e indica nel centrocampo il reparto in cui i rossoneri hanno effettuato l’operazione migliore

La campagna acquisti del calciomercato Milan in vista della stagione 2025/2026 continua a far discutere, ma un’analisi dettagliata di Franco Ordine, noto giornalista sportivo e opinionista, getta una luce prevalentemente positiva sulle mosse di mercato rossonere, con particolare enfasi sul centrocampo. Ordine, le cui parole sono state riportate, ha espresso un giudizio favorevole sulle strategie adottate dalla dirigenza, guidata ora dal Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, con una sola riserva riguardante la tempistica di una cessione chiave.

Il Capolavoro a Centrocampo: Modric, Ricci e Jashari

Secondo Ordine, il reparto di centrocampo è stato quello in cui il Milan ha compiuto la migliore operazione in entrata. La partenza di Reijnders, ceduto per la cifra considerevole di 72 milioni di euro, ha aperto le porte a un triplo innesto di qualità. “A centrocampo è stata fatta l’operazione migliore: è partito di fatto Reijnders, sono arrivati Modric, Ricci e Jashari, tre in cambio di uno venduto a 72 milioni”, ha dichiarato Ordine. Questo affare, che ha visto l’arrivo di tre giocatori di prospettiva e con esperienza internazionale come Luka Modric, Samuele Ricci e Qazim Laci Jashari, a fronte di un’unica partenza, rappresenta un evidente successo strategico per il Milan.

La critica di Ordine si concentra, tuttavia, sulla tempistica di tale operazione: “(e se Furlani avesse magari atteso qualche settimana in più il ricavato sarebbe stato più ricco; ha avuto paura di chiudere il 30 giugno col segno meno probabilmente; ndr)”. Questa annotazione suggerisce che, pur riconoscendo il valore dell’operazione, il giornalista ritiene che una maggiore pazienza da parte dell’amministratore delegato Giorgio Furlani avrebbe potuto fruttare un guadagno ancora maggiore per le casse rossonere. Nonostante ciò, il bilancio complessivo sul centrocampo rimane estremamente positivo, un chiaro segnale della visione di Igli Tare nel rafforzare il reparto nevralgico della squadra.

Musah e l’Attacco: Scelte Condivise per la Stabilità

Yunusa Musah, altro elemento fondamentale del centrocampo milanista, è stato oggetto di una precisa speranza da parte di Ordine: “Su Musah, spero di non sbagliare, mi auguro che si tenga il punto sulla non cessione“. Mantenere il nucleo duro della squadra è cruciale per il Milan di Allegri, e la permanenza di Musah sarebbe un segnale forte di continuità e ambizione. La sua fisicità e dinamicità sono infatti elementi imprescindibili per il gioco aggressivo che il tecnico toscano intende implementare.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Ordine analizza l’arrivo di Rasmus Højlund, mettendo a confronto il suo potenziale contributo in termini di gol con quello di Dusan Vlahovic. “In attacco si può discutere se in fatto di gol Hojlund potrà offrire un contributo migliore di Vlahovic ma l’affare -con le modalità seguite- è tale da mettere al riparo i conti e non provocare nessuno scossone all’interno dello spogliatoio sul piano degli stipendi”. Questa affermazione sottolinea la prudenza finanziaria del Milan, un aspetto che Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno evidentemente tenuto in grande considerazione. La sostenibilità economica e la salvaguardia dell’equilibrio dello spogliatoio sono pilastri su cui si basa la nuova gestione, evitando follie che potrebbero destabilizzare l’ambiente interno. L’arrivo di Højlund, pur con il dibattito sul suo rendimento goleador rispetto a Vlahovic, è dunque visto come un’operazione intelligente che non compromette la struttura salariale del club, fondamentale per mantenere l’armonia all’interno del gruppo.

In sintesi, la visione di Franco Ordine sulla campagna acquisti del Milan è complessivamente ottimistica. Le mosse a centrocampo, in particolare, sono state un successo clamoroso, mitigato solo da una piccola riserva sulla gestione della vendita di Reijnders. Il mantenimento di Musah e l’acquisto oculato di Højlund completano un quadro di mercato che, sotto la guida di Igli Tare e Massimiliano Allegri, sembra puntare alla solidità, alla qualità e alla sostenibilità, gettando le basi per una stagione ricca di successi per il Milan.