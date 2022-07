Calciomercato Milan: ora basta attendismo, i cugini insegnano…

Il calciomercato del Milan campione d’Italia è arrivato al momento cruciale: l’attesa non porta fortuna di questi tempi

(di Sandro Dall’Agnol) – Dopo i ripetuti colpi delle grandi rivali, Juve sopra tutte, la pressione del calciomercato è ora sulle spalle del Milan. Il club rossonero, fresco di rinnovamento a livello societario, non è sostanzialmente ancora entrato in azione.

Le tempistiche geologiche con cui sono arrivati i rinnovi di contratto per Maldini e Massara non hanno di certo aiutato. Ma è altresì vero che sin qui la voce al capitolo entrate vede brillare i soli nomi di Adli e Origi, parametri zero e accordi chiusi con largo anticipo.

