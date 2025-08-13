Calciomercato Milan, Tare vuole chiudere il secondo colpo in difesa! Prossima settimana decisiva, Allegri ha già dato l’ok

Calciomercato Milan, Igli Tare, dopo De Winter, vuole portare a Milano anche Okoli: settimana prossima dialoghi importanti col Leicester

Il calciomercato Milan continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale, come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, rimane Caleb Okoli, talentuoso difensore centrale attualmente in forza al Leicester City. Le trattative tra i club sembrano pronte a entrare nel vivo, con i rossoneri pronti ad aprire i colloqui ufficiali con le Foxes già la prossima settimana.

L’interesse del Milan per Okoli non è una novità, ma l’accelerazione in questa fase del mercato estivo sottolinea la volontà del nuovo assetto dirigenziale di chiudere rapidamente operazioni chiave. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, sta lavorando incessantemente per modellare la squadra secondo le direttive del tecnico Massimiliano Allegri, che ha espresso la necessità di rinforzi in ogni reparto, a partire proprio dalla difesa.

Secondo le indiscrezioni, Caleb Okoli ha già dato il suo benestare al trasferimento in rossonero. Questa è una notizia fondamentale che semplifica notevolmente la strada per il Milan. Il difensore italo-nigeriano sarebbe pronto a siglare un contratto a lungo termine, estendendosi fino al 2030, testimoniando la sua volontà di legarsi al progetto Milan per i prossimi anni. Dal punto di vista economico, l’accordo prevederebbe uno stipendio che si aggira intorno a 1,8-2 milioni di euro all’anno, una cifra che rientra perfettamente nei parametri salariali del club e che evidenzia la crescita del giocatore.

La capacità di Okoli di giocare sia come difensore centrale di destra che di sinistra, unita alla sua fisicità e alla sua rapidità, lo rende un profilo estremamente appetibile per il sistema di gioco di Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla solidità del reparto arretrato, vede in Okoli un elemento in grado di portare qualità e profondità a una rosa che sarà impegnata su più fronti la prossima stagione, tra campionato e competizioni europee.

Il Leicester City, retrocesso in Championship, potrebbe essere più propenso a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati per alleggerire il monte ingaggi e finanziare la risalita. La sessione di mercato sarà dunque cruciale per entrambe le società. Il Milan, forte della disponibilità del giocatore, cercherà di trovare un’intesa sul costo del cartellino che soddisfi le richieste del club inglese senza però spendere cifre eccessive.

L’operazione Okoli è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan e della sinergia tra la dirigenza e lo staff tecnico. L’arrivo di un giovane difensore con il suo potenziale, unito all’esperienza di giocatori già presenti in rosa, potrebbe garantire al reparto difensivo la stabilità e la competitività necessarie per affrontare una stagione ricca di sfide. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’evolversi della situazione, sperando di vedere presto Caleb Okoli indossare la maglia del Diavolo.