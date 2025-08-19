Calciomercato Milan, Tare definisce la cessione! Cifre e dettagli, sta per lasciare Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare sta per definire la cessione di Noah Okafor al Leeds: ai rossoneri andranno circa 20 milioni di euro

Fabrizio Romano, il rinomato esperto di mercato, ha rivelato in esclusiva che il Leeds United è a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Noah Okafor dal calciomercato Milan. L’accordo tra i due club è quasi raggiunto, con gli ultimi dettagli che dovrebbero essere definiti nelle prossime 12-24 ore. Se tutto procederà come previsto, l’ufficialità, il famoso “here we go” di Romano, non tarderà ad arrivare, segnando un importante colpo per la squadra inglese e un’ulteriore mossa nell’ambito della strategia di mercato del Milan.

L’eventuale partenza di Okafor rappresenterebbe un’altra tessera nel mosaico del nuovo corso rossonero. Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, il Milan sta delineando una rosa che rifletta le loro visioni tattiche e strategiche. L’arrivo di Allegri in panchina ha già generato un’ondata di entusiasmo e aspettative tra i tifosi, desiderosi di vedere come il tecnico livornese plasmerà la squadra. Al suo fianco, Igli Tare, con la sua profonda conoscenza del mercato e la sua esperienza internazionale, sta lavorando per portare a Milano talenti funzionali al progetto e, al contempo, gestire le uscite dei giocatori che non rientrano più nei piani.

Per il Leeds United, l’acquisizione di Okafor sarebbe un’iniezione di qualità e dinamismo nel reparto offensivo. Il giovane attaccante svizzero, con la sua velocità, la sua tecnica e il suo fiuto per il gol, ha dimostrato il suo valore nel corso della sua esperienza al Milan, pur non sempre trovando continuità. La possibilità di un nuovo inizio in un campionato come la Premier League (o in Championship, a seconda della categoria in cui militerà il Leeds), noto per la sua intensità e le sue sfide fisiche, potrebbe essere il catalizzatore per la sua definitiva consacrazione.

Il trasferimento di Okafor, se confermato, avrà ripercussioni significative su entrambi i club. Il Milan otterrebbe una liquidità importante da reinvestire sul mercato, permettendo ad Allegri e Tare di puntare su altri profili ritenuti più idonei al loro modulo o per rinforzare reparti specifici. D’altro canto, il Leeds si assicurerebbe un attaccante con un grande potenziale, capace di fare la differenza e di contribuire in modo significativo agli obiettivi stagionali della squadra.

In queste ore cruciali, l’attenzione è tutta sui dettagli finali che separano Okafor dal Leeds. La macchina del mercato, con le sue trattative serrate e i suoi colpi di scena, è in pieno fermento, e le notizie di Fabrizio Romano si confermano ancora una volta una fonte inestimabile per gli appassionati. L’attesa è palpabile per l’annuncio ufficiale che, come anticipato, dovrebbe arrivare molto presto, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Noah Okafor e un’ulteriore evoluzione nelle strategie di mercato del Milan sotto la guida di Allegri e Tare.