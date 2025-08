Calciomercato Milan, cambia clamorosamente il futuro di Okafor? Riflessioni di Tare e Allegri… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo l’analisi del giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, la tournée australiana del Milan ha fornito spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni sui giocatori in uscita. Uno dei nomi che ha sorpreso positivamente è quello di Noah Okafor.

Il giovane attaccante svizzero, che sembrava destinato a lasciare il club, ha giocato un ruolo da protagonista nelle amichevoli disputate. In particolare, ha brillato nell’ultima partita, segnando due gol e fornendo l’assist per il primo gol di Terracciano. Sebbene 45 minuti non possano ribaltare completamente i giudizi, Bianchin sottolinea che le sue prestazioni hanno acceso una riflessione all’interno del Milan.

La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando la sua posizione. L’idea che Okafor possa restare non è più un’ipotesi remota, ma una possibilità concreta che il club sta prendendo in seria considerazione. La sua capacità di incidere in campo, dimostrata con i gol e l’assist, potrebbe aver convinto lo staff tecnico e dirigenziale a dargli un’altra chance.

Bianchin conclude il suo ragionamento suggerendo che il futuro di Okafor potrebbe rimanere incerto “fino agli ultimi giorni di agosto o forse oltre”. Questo significa che il Milan non ha fretta di prendere una decisione definitiva e che la situazione potrebbe evolvere in base alle occasioni di mercato che si presenteranno. Per Okafor, le amichevoli australiane sono state un’opportunità per dimostrare il suo valore e, forse, per cambiare il suo destino in rossonero.