Calciomercato Milan, rivelazione a sorpresa di Okafor: il calciatore appena trasferitosi al Leeds ha detto che… Le ultimissime

La recente intervista rilasciata da Noah Okafor a The Athletic ha gettato nuova luce sulla sua decisione di lasciare il Milan durante l’ultima sessione di calciomercato. L’attaccante svizzero, ora in forza al Leeds United, ha espresso le motivazioni dietro il suo trasferimento, un’operazione che ha sorpreso molti tifosi.

Okafor ha ammesso che, nonostante il Milan avesse dei piani per lui, non sempre le aspettative si allineano con la realtà del campo. La sua priorità principale, come ha spiegato, è sempre stata quella di giocare con continuità, un fattore che ha avvertito mancare nella sua esperienza in rossonero. La frustrazione, a suo dire, derivava dal fatto di essere impiegato prevalentemente come riserva, con apparizioni limitate a spezzoni di partita di 10, 20 o 30 minuti.

Questa situazione, percepita come non sostenibile per la sua crescita professionale, lo ha spinto a cercare un’opportunità che gli garantisse un ruolo più centrale. L’approdo al Leeds United e il debutto in Premier League sono stati il primo passo in questa direzione, nonostante la sfortunata sconfitta per 5-0 contro l’Arsenal in cui ha giocato i suoi primi 24 minuti.

Il Milan di Allegri e Tare (rispettivamente allenatore e direttore sportivo) si trova ora a gestire le conseguenze di questa partenza. Se da un lato il club ha evidentemente ritenuto l’offerta del Leeds vantaggiosa, dall’altro la mancanza di un giocatore che, seppur con un ruolo secondario, offriva diverse opzioni tattiche, potrebbe farsi sentire nel corso della stagione.

Le parole di Okafor sottolineano una dinamica comune nel calcio moderno: la necessità per i giovani talenti di trovare un equilibrio tra le ambizioni di club blasonati e l’esigenza di avere spazio per esprimersi e crescere. La scelta di Okafor, quindi, non è stata una fuga, ma un passo ponderato verso una maggiore visibilità e, si spera per lui, un maggiore successo personale. Il tempo dirà se la sua decisione di lasciare il Milan per il Leeds sia stata quella giusta.