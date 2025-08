Calciomercato Milan, quale futuro per Noah Okafor? Grande precampionato ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan sta valutando attentamente le possibili uscite in vista della chiusura del mercato. Un nome in particolare è al centro delle discussioni: Noah Okafor. Sebbene il calciatore svizzero abbia mostrato segnali incoraggianti in questa fase di precampionato, dimostrando di aver trovato un feeling diverso sotto la guida di Massimiliano Allegri, il suo futuro rimane in bilico.

Okafor ha risposto presente quando è stato chiamato in causa, offrendo prestazioni decisamente più convincenti rispetto alla piattezza della passata stagione. Le sue recenti performance non sono passate inosservate, e si registra qualche interessamento dall’Inghilterra, dove i club sono sempre alla ricerca di profili giovani e con margini di crescita. Tuttavia, il Milan ha le idee molto chiare sulle condizioni per una sua eventuale cessione.

Il club rossonero, infatti, aprirebbe a un trasferimento solo a titolo definitivo o con la formula dell’obbligo di riscatto. La società non prenderà in considerazione proposte per un semplice prestito. Inoltre, per sbloccare l’affare, l’offerta economica non dovrà essere inferiore ai 20 milioni di euro. La valutazione del Milan è ferma su questa cifra e rappresenta il punto di partenza per qualsiasi trattativa. In caso le richieste del club non dovessero essere soddisfatte, la posizione è altrettanto chiara: Noah rimarrà a Milanello come parte integrante del progetto di Allegri, pronto a giocarsi le sue carte.