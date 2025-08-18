Connect with us

Calciomercato Milan, si intensifica la trattativa per la cessione di Okafor! L'obiettivo è chiudere con questa squadra

Mercato Milan, Marsiglia in pressing per Bennacer: la richiesta dei rossoneri

Adli Sassuolo, i neroverdi ci provano: Milan disposto ad aprire una trattativa

Calciomercato Milan, attenzione a Nicolas Jackson! Piace molto in società e Tare... Ultimissime

Coppa Italia Milan, svelata la prossima avversaria: ci sarà un grande ritorno a San Siro in programma

2 ore ago

Ultimissime milan live okafor

Calciomercato Milan, si intensifica la trattativa per la cessione di Okafor! L’obiettivo è chiudere con questa squadra. Le ultimissime

Con la finestra di mercato estivo che si avvia verso le sue fasi finali, il Leeds United è in forte pressing per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, il club inglese ha avviato colloqui diretti con il Milan per l’acquisto dell’attaccante svizzero Noah Okafor. La notizia ha scosso l’ambiente rossonero, che ora si interroga sul futuro del giovane talento arrivato solo un anno fa.

Le discussioni tra le due società sarebbero iniziate già la scorsa settimana e, a quanto pare, sono proseguite anche durante il fine settimana. Il Leeds è desideroso di aggiungere un altro attaccante di peso al proprio roster e vede in Okafor il profilo ideale per le proprie ambizioni. Nonostante il forte interesse, Jacobs ha sottolineato che non c’è ancora un accordo definitivo con il Milan. Le parti sono in contatto, ma la trattativa è ancora in una fase iniziale, con il Leeds che sta esplorando la fattibilità dell’operazione.

Per il Milan, la situazione è delicata. Noah Okafor è un giocatore giovane e di prospettiva, acquistato per circa 14 milioni di euro con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il futuro. Le sue qualità, tra cui velocità e versatilità nel ricoprire diversi ruoli offensivi, sono state messe in mostra a sprazzi nella scorsa stagione. Tuttavia, un’offerta significativa da parte del Leeds potrebbe far riflettere la dirigenza rossonera, che potrebbe valutare la possibilità di una cessione per poi reinvestire il ricavato in un nuovo profilo.

I contatti tra i due club dovrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, con la speranza per il Leeds di poter chiudere l’affare prima della scadenza del mercato. Il club inglese è consapevole che il tempo a disposizione è poco e intende fare sul serio per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante svizzero. La prossima settimana sarà decisiva per capire se l’interesse del Leeds si tradurrà in una cessione ufficiale o se Okafor resterà a Milanello.

