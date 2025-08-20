Connect with us

News

Calciomercato Milan, Okafor è in viaggio verso Leeds per firmare il contratto: la conferma arriva da una foto

News

Infortunio Leao, quante partite starà fuori il portoghese? A Casa Milan hanno una certezza

News

MN24 - Gattuso, la visita a Milanello del CT della Nazionale è iniziata: assieme a lui anche Buffon e Bonucci

News

Calciomercato Milan, intrigo Rabiot! Il calciatore è stato messo nella lista dei cedibili e... Ultimissime

News

Calciomercato Milan, cessione ormai ad un passo! Mancano soltanto le firme e l'ufficialità

News

Calciomercato Milan, Okafor è in viaggio verso Leeds per firmare il contratto: la conferma arriva da una foto

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

okafor

Calciomercato Milan, Okafor è in viaggio verso Leeds per firmare il contratto: la conferma arriva da una foto. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato entra nel vivo con una notizia che scuote l’ambiente milanista: Noah Okafor è a un passo dal dire addio al Milan per iniziare una nuova avventura in Premier League. Come confermato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante svizzero è in viaggio verso Leeds per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

L’accordo tra il Milan e il Leeds United è stato raggiunto per una cifra che supera i 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Una mossa che rappresenta una plusvalenza per le casse rossonere, che avevano acquistato il giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni. Dopo una stagione di alti e bassi in rossonero, Okafor ha accettato la corte del club inglese, convinto dalla possibilità di avere un ruolo da protagonista sotto la guida del tecnico Daniel Farke.

Il Leeds, neopromosso in Premier League, ha mostrato una forte determinazione nel voler acquisire l’attaccante, considerandolo un elemento chiave per rinforzare il proprio reparto offensivo. Da parte sua, Okafor firmerà un contratto a lungo termine, che si estenderà per quattro stagioni con l’opzione per un’ulteriore annata, legandosi così al progetto dei Whites.

Questa cessione apre nuove opportunità di mercato per il Milan, che ora potrà reinvestire la somma ricavata per rafforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. L’addio di Okafor, pur lasciando un vuoto in attacco, potrebbe dunque dare il via a una serie di operazioni in entrata per completare il pacchetto offensivo. I tifosi rossoneri attendono ora le prossime mosse della dirigenza.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.