Calciomercato Milan, Okafor è in viaggio verso Leeds per firmare il contratto: la conferma arriva da una foto. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato entra nel vivo con una notizia che scuote l’ambiente milanista: Noah Okafor è a un passo dal dire addio al Milan per iniziare una nuova avventura in Premier League. Come confermato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante svizzero è in viaggio verso Leeds per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

🚨🟡🔵 EXCL: Noah Okafor, on his way to England as he signs in as new Leeds player later today! ✈️



4 year contract plus option to extend, fee around €20m to AC Milan. #LUFC pic.twitter.com/VeUn2Lt92d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

L’accordo tra il Milan e il Leeds United è stato raggiunto per una cifra che supera i 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Una mossa che rappresenta una plusvalenza per le casse rossonere, che avevano acquistato il giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni. Dopo una stagione di alti e bassi in rossonero, Okafor ha accettato la corte del club inglese, convinto dalla possibilità di avere un ruolo da protagonista sotto la guida del tecnico Daniel Farke.

Il Leeds, neopromosso in Premier League, ha mostrato una forte determinazione nel voler acquisire l’attaccante, considerandolo un elemento chiave per rinforzare il proprio reparto offensivo. Da parte sua, Okafor firmerà un contratto a lungo termine, che si estenderà per quattro stagioni con l’opzione per un’ulteriore annata, legandosi così al progetto dei Whites.

Questa cessione apre nuove opportunità di mercato per il Milan, che ora potrà reinvestire la somma ricavata per rafforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. L’addio di Okafor, pur lasciando un vuoto in attacco, potrebbe dunque dare il via a una serie di operazioni in entrata per completare il pacchetto offensivo. I tifosi rossoneri attendono ora le prossime mosse della dirigenza.