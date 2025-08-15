Calciomercato Milan, corsa a due per Okafor? L’ultima indiscrezione sullo svizzero è una sentenza sul futuro

Calciomercato Milan, Noah Okafor può lasciare il club rossonero nei prossimi giorni: corsa a due tra Fenerbahce e Leeds

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il futuro di Noah Okafor al calciomercato Milan sembra sempre più incerto. L’attaccante svizzero, arrivato a Milano con grandi aspettative, potrebbe essere uno dei prossimi a lasciare Milanello, con il Fenerbahce che si sarebbe mosso concretamente per accaparrarsi le sue prestazioni. Questa notizia scuote il già dinamico mercato rossonero, che vede il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri al lavoro per plasmare la squadra in vista della prossima stagione.

L’avventura di Okafor al Milan è stata finora caratterizzata da luci e ombre. Nonostante alcuni sprazzi di talento e gol decisivi, l’ex Salisburgo non è riuscito a imporsi con continuità nel ruolo di centravanti, complici anche alcuni infortuni che ne hanno frenato l’impatto. La sua velocità e la capacità di attaccare la profondità lo rendono un profilo interessante, ma la costanza di rendimento e la freddezza sotto porta sono aspetti su cui il giocatore deve ancora migliorare per affermarsi a livelli più alti. La possibile partenza di Okafor aprirebbe dunque nuovi scenari nel reparto offensivo rossonero.

Il Fenerbahce, club turco sempre molto attivo sul mercato, sembra aver individuato in Okafor il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco. La Süper Lig turca potrebbe rappresentare per lo svizzero una nuova sfida stimolante e l’opportunità di trovare maggiore spazio e continuità. Le trattative, secondo le fonti di Sky Sport, sarebbero già in una fase avanzata, e il Milan potrebbe valutare la cessione per monetizzare e reinvestire su altri obiettivi.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan ha già segnato una svolta nella strategia di mercato del club. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua capacità di individuare talenti e per condurre trattative complesse. La sua presenza al timone delle operazioni in entrata e in uscita sarà fondamentale per definire il nuovo corso rossonero. Non è escluso che la cessione di Okafor possa liberare risorse economiche significative, da destinare poi a rinforzi più mirati per la visione tattica di Massimiliano Allegri.

Proprio Allegri, tornato sulla panchina rossonera, avrà un ruolo chiave nella costruzione della squadra. Il tecnico livornese, con la sua comprovata esperienza e la sua predilezione per un calcio solido e pragmatico, valuterà attentamente ogni singola pedina della rosa. La sua visione tattica potrebbe non prevedere un ruolo centrale per Okafor, spingendo così la dirigenza a considerare la sua partenza. La scelta di Allegri di ritornare a Milano dopo tanti anni testimonia la volontà del club di rilanciarsi ai massimi livelli, e per farlo sarà necessario un mercato oculato e mirato.

Il Milan si trova quindi di fronte a decisioni importanti. La possibile cessione di Okafor rappresenta solo una delle tante mosse che il tandem Tare-Allegri dovrà orchestrare per consegnare ai tifosi una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. Il mercato è ancora lungo e riserverà senza dubbio molte altre sorprese, ma la situazione di Noah Okafor è senza dubbio una delle più calde in casa rossonera in questo momento.