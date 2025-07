Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Okafor! La notizia sullo svizzero scuote l’ambiente rossonero

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa indiscrezione su Okafor: il Lecce di Corvino lo vorrebbe in prestito. Ultime

Il Lecce di Pantaleo Corvino non smette di stupire. Dopo aver recentemente intascato un importante bonus dal calciomercato Milan per l’affare legato al giovane talento Francesco Camarda, il direttore sportivo giallorosso sembra intenzionato a guardare ancora in casa rossonera per rinforzare la propria rosa. L’ultima, suggestiva, ipotesi che circola negli ambienti del calciomercato leccese riguarda Noah Okafor, attaccante svizzero attualmente di proprietà del Milan.

Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota, il Lecce starebbe seriamente valutando la possibilità di richiedere Okafor in prestito qualora il Milan non riuscisse a cederlo a titolo definitivo entro la metà di agosto. Una mossa audace che testimonia la volontà del club salentino di alzare l’asticella e portare in Puglia giocatori di qualità e con esperienza in palcoscenici importanti, come la Serie A.

L’interesse per Okafor non è una novità nel panorama del mercato italiano. Anche il Bologna di Thiago Motta avrebbe messo gli occhi sull’attaccante elvetico, soprattutto in caso di una possibile partenza di Dan Ndoye. Tuttavia, le priorità dei rossoblu sembrano al momento indirizzate anche verso altri obiettivi, rendendo la pista Lecce più concreta in questo scenario. Non mancano poi semplici sondaggi da parte di club turchi e della Bundesliga, a conferma del valore e dell’appeal internazionale del giocatore.

La strategia del Lecce appare chiara: sfruttare la finestra di mercato per acquisire un attaccante che possa garantire un contributo significativo in termini di gol e assist. Okafor, con la sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di giocare su tutto il fronte offensivo, rappresenterebbe un innesto prezioso per il modulo tattico di Roberto D’Aversa. La sua esperienza, seppur limitata in Serie A, unita al potenziale di crescita, lo rendono un profilo ideale per un club come il Lecce che punta alla salvezza e a consolidare la sua posizione nel massimo campionato.

Tare e Allegri: Le Nuove Figure Chiave del Milan

In questo contesto di mercato, è fondamentale sottolineare i cambiamenti ai vertici del Milan. Il club rossonero ha recentemente annunciato l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, una figura di spicco nel panorama calcistico italiano, noto per le sue capacità di scouting e negoziazione. Tare avrà il compito di gestire le operazioni in entrata e in uscita, tra cui, appunto, la situazione legata a Noah Okafor. La sua esperienza e la sua visione saranno cruciali per definire il futuro del giocatore.

Allo stesso tempo, la panchina rossonera ha visto il ritorno di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Allegri, con la sua profonda conoscenza del calcio italiano e la sua capacità di valorizzare i talenti, avrà l’ultima parola sulla rosa a sua disposizione. La sua decisione riguardo alla permanenza o meno di Okafor sarà determinante, così come la sua eventuale richiesta di nuovi innesti per rinforzare l’attacco rossonero. L’arrivo di Allegri potrebbe anche influenzare le dinamiche di mercato, rendendo il Milan più o meno propenso a cedere giocatori in prestito o a titolo definitivo.

La questione Okafor rimane quindi aperta, con il Lecce che osserva attentamente gli sviluppi in casa Milan. La pazza idea di Corvino potrebbe presto trasformarsi in una realtà concreta, portando un altro pezzo pregiato del Milan ad indossare la maglia giallorossa. Sarà una corsa contro il tempo per il Lecce, che spera di chiudere l’operazione prima che altri club possano intromettersi o che il Milan decida di trattenere il giocatore. Il calciomercato, come sempre, promette scintille e sorprese fino all’ultimo giorno.