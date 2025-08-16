Calciomercato Milan, pronta l’offensiva per Hojlund! Tare prepara l’offerta ufficiale, i rossoneri hanno questa speranza

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano l’offensiva per Hojlund: Tare inoltrerà al Manchester United questa offerta ufficiale

Nelle prossime 48-72 ore, il calciomercato Milan si prepara a sferrare il suo attacco decisivo per Rasmus Hojlund, l’attaccante danese del Manchester United. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri presenteranno un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per un valore complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L’obiettivo della dirigenza milanista, capitanata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri, è chiaro: assicurarsi le prestazioni del giovane talento per rafforzare il reparto offensivo.

L’operazione, così come strutturata, prevede una ripartizione ben definita. Il prestito oneroso dovrebbe aggirarsi tra i 5 e i 6 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Milan di inserire Hojlund in rosa già per la prossima stagione, distribuendo l’investimento. Il diritto di riscatto, invece, si attesterebbe sui 34-35 milioni di euro, portando così il totale dell’operazione ai desiderati 40 milioni di euro. Questa formula dimostra la volontà del Milan di voler valutare a fondo il giocatore prima di effettuare un investimento definitivo, pur mantenendo una chiara intenzione di acquistarlo a titolo definitivo.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo DS ha evidentemente accelerato alcune trattative di mercato. La sua reputazione come negoziatore e la sua abilità nel fiutare giovani talenti sembrano essere un fattore determinante in questa fase cruciale della finestra estiva. Hojlund, con la sua fisicità, la sua velocità e il suo fiuto per il gol, rappresenta il profilo ideale per l’attacco rossonero, in linea con le esigenze tattiche di mister Allegri. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina del Milan, è noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e integrarli al meglio nei suoi schemi, e un attaccante con le caratteristiche di Hojlund potrebbe trovare terreno fertile per la sua crescita sotto la sua guida.

Il Manchester United, dal canto suo, aveva investito una cifra considerevole per Hojlund, ma la stagione non è andata come sperato e il club potrebbe essere aperto a valutare un’uscita del giocatore, soprattutto se l’offerta del Milan dovesse rivelarsi convincente. La trattativa si preannuncia intensa e le prossime ore saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a portare a termine questo importante colpo di mercato. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa, sperando che l’attacco a Hojlund possa concretizzarsi, aggiungendo un tassello fondamentale per le ambizioni della squadra di Tare e Allegri nella prossima stagione. La Gazzetta dello Sport continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi di questa avvincente trattativa.