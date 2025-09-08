Calciomercato Milan, offerta choc per Adli! Prossime ore decisive, fumata bianca dietro l’angolo? Ultime

Calciomercato Milan, l’Al Shabab ha presentato un’offerta choc sia al club rossonero che a Yacine Adli: fumata bianca dietro l’angolo

Il calciomercato in Arabia Saudita chiude i battenti giovedì, e l’Al Shabab sta facendo di tutto per strappare un accordo con il calciomercato Milan per Yacine Adli. La trattativa, che si è fatta incandescente nelle ultime ore, riguarda il centrocampista francese che non rientra più nei piani tecnici del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in un articolo di questa mattina, l’offerta avanzata dal club arabo per Adli è di quelle che fanno girare la testa: un ingaggio di ben sette milioni di euro all’anno. Si tratta di una cifra enorme, quasi il triplo di quanto il giocatore percepisce attualmente in maglia rossonera.

L’operazione sarebbe a titolo definitivo, e il Milan potrebbe incassare una cifra vicina agli otto milioni di euro. Questa somma, sebbene non elevatissima, sarebbe un tesoretto importante per il club, che il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, potrebbe reinvestire per rinforzare la rosa. Nonostante l’importanza dell’offerta e la volontà del Milan di cedere il giocatore, la fumata bianca non è ancora arrivata.

La trattativa è al momento in una fase di stallo, non per una questione di accordo tra i club, bensì a causa di alcune complicazioni legate al contratto e alle commissioni per gli agenti del calciatore. La cessione di Adli è un obiettivo cruciale per la dirigenza milanista, specialmente per Allegri, che non ha mai considerato il francese parte integrante della sua squadra. Il centrocampista è tornato a Milanello dopo un prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto. Durante il precampionato, Adli si è allenato con il Milan Futuro, squadra riserve del club, anziché con la prima squadra, a dimostrazione della sua esclusione dal progetto tecnico.

Il tempo stringe per l’Al Shabab e il Milan. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi nelle prossime ore, la permanenza di Adli a Milano diventerebbe un fatto, con il rischio per il club di dover gestire un giocatore fuori dai piani e con uno stipendio che grava sul monte ingaggi. La volontà di tutte le parti è quella di trovare una soluzione, ma gli ultimi giorni di mercato in Arabia saranno decisivi per il futuro del giovane talento e per il bilancio del Milan.