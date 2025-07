Calciomercato Milan, offerta choc per Adli! Riflessioni in corso e deadline fissata. Le cifre

Calciomercato Milan, dall’Arabia Saudita è arrivata un’offerta da 15 milioni di euro per Yacine Adli: riflessioni in corso del giocatore

Il futuro di Yacine Adli è avvolto nell’incertezza, con un’offerta faraonica dall’Al-Qadsiah che mette il centrocampista del Milan di fronte a una decisione cruciale. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club arabo ha messo sul piatto ben 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che difficilmente il Milan ignorerebbe, specialmente con il nuovo corso dirigenziale guidato da Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina.

Nonostante la proposta allettante, Adli sembra tentennare. La sua preferenza, infatti, sarebbe quella di rimanere in Serie A, cercando una sistemazione che gli garantisca continuità e un ruolo da protagonista nel massimo campionato italiano. Due i club che avrebbero manifestato un interesse concreto: il Torino e il Sassuolo. Entrambe le squadre, tuttavia, non possono avvicinarsi alle cifre messe sul tavolo dall’Al-Qadsiah, offrendo al Milan un compenso significativamente inferiore. Questo divario economico crea una situazione complessa per tutte le parti coinvolte.

L’Al-Qadsiah, determinato a chiudere l’affare, ha concesso ad Adli una settimana di tempo per prendere una decisione definitiva. Un ultimatum che evidenzia l’urgenza e la serietà dell’offerta araba. Per Adli, questa settimana sarà cruciale: dovrà valutare attentamente non solo l’aspetto economico, ma anche le ambizioni sportive e la possibilità di giocare con maggiore regolarità. Il calcio saudita, con i suoi investimenti massicci e l’arrivo di stelle internazionali, sta diventando una destinazione sempre più attraente, ma la Serie A offre un palcoscenico di grande prestigio e una vetrina importante per un giovane talento come lui.

Dal punto di vista del calciomercato Milan, la cessione di Adli per 15 milioni di euro rappresenterebbe un’ottima plusvalenza e un’opportunità per finanziare altre operazioni di mercato. Con Tare alla guida del mercato e Allegri intento a plasmare la nuova rosa, ogni risorsa economica sarà preziosa per rinforzare la squadra e perseguire gli obiettivi fissati. La partenza di Adli, seppur a malincuore per i tifosi che ne apprezzano le qualità, potrebbe liberare spazio e fondi per un centrocampista con caratteristiche diverse o più funzionale al modulo di Allegri.

Il Torino, sotto la guida di Ivan Juric (se confermato, altrimenti con un nuovo tecnico), cerca rinforzi per il proprio centrocampo e Adli potrebbe rappresentare un innesto di qualità e prospettiva. Anche il Sassuolo, da sempre attento ai giovani talenti e propenso a valorizzarli, vedrebbe in Adli un elemento ideale per il proprio gioco. Entrambe le squadre, però, dovranno superare l’ostacolo economico e convincere il giocatore che il loro progetto sportivo sia più stimolante rispetto all’avventura saudita, anche a fronte di un ingaggio inferiore.

La telenovela Adli è solo all’inizio, ma il countdown di una settimana imposto dall’Al-Qadsiah accelera i tempi. Il Milan osserva, pronto a cogliere l’opportunità di una cessione vantaggiosa. Adli riflette, con il sogno di affermarsi in Italia che si scontra con una proposta irrinunciabile. Il mercato è in ebollizione e la decisione di Yacine Adli avrà un impatto significativo sul suo futuro e sulle strategie dei club coinvolti.