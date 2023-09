Calciomercato Milan, occhi su Simic del Salisburgo: i dettagli

Gli osservatori del Milan sono sempre a lavoro per regalare nuovi colpi di calciomercato: il prossimo potrebbe essere un figlio d’arte

Il calciomercato Milan non si ferma mai, ed alcuni osservatori sono pronti ad andare in giro per l’Europa, approfittando della vetrina delle competizioni europee. Ad esempio, per il match tra Benfica e Salisburgo di stasera, sono in parecchi gli scout pronti ad assistere al match dallo stadio per osservare da vicino possibili nuovi acquisti.

Tra di essi, come sottolinea Calciomercato.com, c’è Roko Simic, attaccante del Salisburgo e figlio dell’ex difensore di Inter e Milan, Dario Simic. Proprio i rossoneri sono tra i club principalmente interessati al croato, che era stato seguito già dai tempi di Maldini.