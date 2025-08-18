Calciomercato Milan, Nicolas Jackson occasione last minute per l’attacco di Allegri? Può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, l’occasione last minute per l’attacco del club rossonero può essere rappresentata da Nicolas Jackson

Il mercato del Milan continua a tenere banco, con il Direttore Sportivo Igli Tare instancabilmente al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il reparto offensivo, emerge prepotentemente quello di Nicolas Jackson, attaccante attualmente in forza al Chelsea. Le ultime indiscrezioni, riportate da Daniele Longo, suggeriscono che il Milan stia esplorando con attenzione questa pista, che potrebbe trasformarsi in una vera e propria opportunità di fine mercato.

Jackson al Centro del Mercato: Una Trattativa Complessa ma Possibile

Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001, è considerato in uscita dal Chelsea. Nonostante le sue indubbie qualità e il potenziale ancora da esprimere, i Blues sembrano orientati a lasciarlo partire, probabilmente per fare cassa o per snellire l’organico in vista di nuovi arrivi. Il Newcastle è da tempo in trattativa con il club londinese per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante, e questa concorrenza rende la trattativa per il Milan tutt’altro che semplice. Tuttavia, è proprio qui che si apre uno spiraglio interessante per i rossoneri.

L’idea, secondo quanto riportato da Longo, è che il Chelsea possa aprire alla soluzione del prestito. Un’ipotesi che renderebbe l’operazione estremamente più accessibile per le casse del Milan, consentendo a Tare di concentrare le risorse economiche su altri ruoli o di mantenere un certo margine di manovra per eventuali altre sorprese di mercato. Un prestito secco o con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare e portare Jackson a Milano.

Un Attaccante Ideale per il Milan di Allegri?

Ma perché il Milan, e in particolare Massimiliano Allegri, dovrebbero puntare con tanta convinzione su Nicolas Jackson? Il giovane attaccante si distingue per la sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e un ottimo fiuto del gol. Caratteristiche che ben si sposerebbero con il sistema di gioco che Allegri potrebbe voler implementare al Milan, basato su un calcio più diretto e verticale rispetto alle recenti stagioni. Jackson, con la sua energia e la sua predisposizione al sacrificio, potrebbe rappresentare un elemento fondamentale per il pressing alto e la ripartenza.

Inoltre, la sua giovane età lo rende un investimento non solo per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. Sotto la guida esperta di Allegri e con il supporto di un direttore sportivo come Tare, noto per la sua abilità nello scovare talenti, Jackson potrebbe definitivamente sbocciare e diventare un pilastro dell’attacco milanista per gli anni a venire. La sua duttilità nel poter ricoprire diversi ruoli nel fronte offensivo, sebbene prediliga la posizione di punta centrale, aggiunge un ulteriore valore tattico.

La Strategia di Tare: Le Opportunità Last Minute

Il Direttore Sportivo Igli Tare ha dimostrato in passato di saper cogliere le opportunità dell’ultimo minuto di mercato. Spesso, proprio nei giorni finali della sessione estiva, si aprono scenari impensabili, con club che, per svariate ragioni, sono costretti a rivedere le proprie posizioni e a cedere giocatori anche con formule più vantaggiose. L’ipotesi del prestito per Jackson rientra perfettamente in questa logica. Il Milan, con Tare al timone, è pronto a monitorare attentamente gli sviluppi e a intervenire con decisione se le condizioni dovessero diventare favorevoli.

È chiaro che i nomi di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic rimangono sempre nei radar del club, come sottolineato da Daniele Longo. Tuttavia, la complessità economica di queste operazioni le rende più difficili da concretizzare in tempi brevi. Nicolas Jackson, invece, potrebbe rappresentare la soluzione più concreta e realizzabile in questa fase avanzata del mercato, soprattutto se il Chelsea dovesse ammorbidire le sue pretese.

In sintesi, il Milan di Allegri e Tare sta lavorando su più fronti per garantire al tecnico una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni. L’affare Jackson è un chiaro esempio di come il club stia cercando di sfruttare ogni singola opportunità per migliorare la squadra, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’attaccante senegalese vestirà la maglia rossonera.