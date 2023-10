Calciomercato Milan: nel mirino un talento del Brighton

Il Milan pensa al futuro. Torna di moda sul calciomercato un vecchio pallino per l’attacco che ora gioca al Brighton

Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, infatti, anche il Milan sarebbe tra i club interessati ad Ansu Fati, approdato al Brighton con la formula del prestito per trovare quella continuità di rendimento e di prestazioni che era mancata al Barcellona. L’avventura di Ansi Fati al Brighton, però, non è partita nel migliore dei modi. Fino a questo momento De Zerbi ha deciso di concedergli circa 250 minuti complessivi, peraltro impreziositi da una rete in Premier League. Qualora non arrivasse la svolta tanto attesa, è difficile che il club inglese possa decidere di intavolare una trattativa con il Barcellona per l’acquisto a titolo definitivo.