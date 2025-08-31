Calciomercato Milan, nuovi contatti per Dovbyk! Prossime ore decisive, la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Milan, nelle prossime ore nuovi contatti per Dovbyk: possibile prestito con diritto di riscatto. La situazione

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, l’attaccante ucraino Artem Dovbyk è in attesa di sviluppi riguardanti il suo possibile trasferimento al calciomercato Milan. Le trattative tra il club rossonero e la Roma, squadra detentrice del cartellino del giocatore, procedono, ma la situazione rimane in una fase di stallo.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, sta vivendo un finale di mercato particolarmente intenso. Il club è infatti impegnato su moltissimi fronti, con diverse operazioni da portare a termine prima della chiusura della sessione estiva. Questa frenetica attività sta rallentando la definizione di alcune trattative chiave, tra cui proprio quella per Dovbyk.

L’interesse per il bomber ucraino è forte. Il Milan lo considera un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Le sue qualità fisiche, la sua abilità nel finalizzare e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un obiettivo prioritario per la squadra rossonera.

La pressione sul Milan è enorme. La squadra ha bisogno di accelerare i tempi per non farsi trovare impreparata all’inizio della stagione. Il tempo stringe e il rischio è quello di perdere Dovbyk a vantaggio di altri club che si sono già mossi con più decisione. La concorrenza per l’attaccante è alta, con diverse squadre europee che monitorano la situazione con attenzione.

I contatti tra le parti sono continui, con nuovi colloqui previsti anche nelle prossime ore, come specificato da Matteo Moretto. L’obiettivo di Igli Tare è quello di sbloccare la situazione il prima possibile, trovando una formula che accontenti sia la Roma che il Milan. Una delle opzioni al vaglio potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che permetterebbe al Milan di spalmare l’investimento su più anni.

La situazione di Dovbyk è solo una delle tante trattative in corso. Il Milan deve anche definire la situazione di alcuni giocatori in uscita e chiudere altre operazioni per completare la rosa. Massimiliano Allegri è al lavoro per integrare i nuovi acquisti e preparare la squadra per l’inizio del campionato, e avere a disposizione l’organico al completo il prima possibile è fondamentale.

Il futuro di Artem Dovbyk è appeso a un filo. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a superare gli ostacoli burocratici e finanziari che stanno rallentando la trattativa. L’attaccante ucraino continua ad allenarsi con la Roma, ma la sua mente è rivolta al futuro. Il suo sogno è quello di vestire la maglia rossonera, ma per farlo la trattativa deve sbloccarsi al più presto. Il Milan, per contro, sa di non poter perdere tempo e dovrà fare ogni sforzo per assicurarsi le prestazioni del giocatore prima che sia troppo tardi.