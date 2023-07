Musah Milan: pronta una nuova offerta rossonera. Cosa filtra sul futuro dello statunitense e della trattativa con il Valencia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono giorni intensi per il Milan che pronto a sferrare una nuova offerta in questi giorni al Valencia per Musah.

I rossoneri vorrebbero acquistare il giocatore a 20 milioni di euro mentre gli spagnoli invece punterebbero ai 25 milioni. Non è escluso che venga raggiunto l’accordo.