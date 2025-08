Calciomercato Milan, duello Nunez-Vlahovic per l’attacco: l’attaccante del Liverpool sorprende. Ultimissime notizie sui rossoneri

La ricerca del nuovo attaccante che affiancherà Santiago Gimenez al Milan si arricchisce di un nome di grande spessore: Darwin Nunez. Come riportato dal Corriere della Sera, sebbene il primo nome sulla lista rimanga Dusan Vlahovic, l’ipotesi che porta al centravanti del Liverpool sta guadagnando terreno e sta diventando un’opzione concreta per il Diavolo.

Nunez, dopo essere stato accostato al Napoli e all’Al Hilal nelle scorse settimane, sembra ora guardare con interesse alla possibilità di un trasferimento a Milano. L’uruguaiano, noto per la sua potenza fisica e la sua capacità di finalizzazione, ha avuto un rendimento altalenante in Premier League ma il suo potenziale resta indiscutibile. La dirigenza rossonera, infatti, ha già avviato un primo contatto con il Liverpool per sondare il terreno e comprendere la fattibilità dell’operazione.

L’affare Nunez, seppur affascinante, si presenta come un’operazione tutt’altro che semplice. I costi del cartellino e l’ingaggio del giocatore sono elevati, e i Reds non sono intenzionati a fare sconti. Tuttavia, la disponibilità del giocatore a considerare un trasferimento in Italia e la ferma volontà del Milan di rafforzare il proprio reparto offensivo potrebbero aprire scenari inaspettati. Il suo arrivo completerebbe un reparto offensivo già di alto livello, offrendo a Massimiliano Allegri un’altra pedina fondamentale per la rincorsa allo Scudetto.