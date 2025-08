Calciomercato Milan, arriva Nunez? Fabrizio Romano fa chiarezza. La situazione è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

In un recente aggiornamento sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito importanti dettagli sul futuro di Darwin Nunez, l’attaccante del Liverpool spesso accostato anche al Milan nelle scorse settimane.

Secondo Romano, l’attaccante uruguaiano avrebbe dato il suo primo ok a un colloquio con l’Al Hilal. A riprova dell’interesse concreto del club saudita, l’allenatore Simone Inzaghi avrebbe già avuto un contatto diretto con il giocatore. Al momento, manca ancora un accordo sul contratto personale di Nunez, ma l’Al Hilal è fiducioso di poter trovare presto un’intesa. Per quanto riguarda l’accordo con il Liverpool, non sembrano esserci ostacoli insormontabili. Il club inglese valuta il giocatore 70 milioni di euro, ma si è mostrato disposto a scendere a 65 milioni, una cifra che l’Al Hilal è pronto a mettere sul piatto.

Romano ha anche fatto chiarezza sulle voci che legavano Nunez al Milan. L’attaccante è stato effettivamente proposto al club rossonero, che ha analizzato la situazione. Tuttavia, il Milan ha deciso di non affondare il colpo e, al momento, non ha presentato nessuna offerta ufficiale. La dirigenza rossonera, infatti, è concentrata su altre operazioni di mercato, giudicando probabilmente l’affare Nunez troppo oneroso o non in linea con le proprie strategie attuali. Di conseguenza, mentre l’Al Hilal sembra avvicinarsi concretamente al giocatore, le speranze dei tifosi del Milan di vederlo in maglia rossonera sembrano svanire, almeno per ora.