Calciomercato Milan, contatti confermati per Nunez! Tare è al lavoro per trovare una quadra… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ancora alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, ha avviato i primi contatti con il Liverpool per Darwin Nunez. A riportarlo è Sky Sports in Inghilterra, che sottolinea come l’interesse del club rossonero si sia tradotto in un primo approccio ufficiale.

Secondo le informazioni fornite dall’emittente televisiva, i contatti tra le due società sono già stati avviati, ma per il momento il Milan non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale per il centravanti uruguaiano. L’operazione si preannuncia complessa, considerando il valore del giocatore e l’investimento economico che richiederebbe, ma la dirigenza rossonera ha evidentemente deciso di sondare il terreno per capire la fattibilità di un eventuale affare.

La concorrenza per Nunez è agguerrita. L’attaccante dei Reds è, infatti, nel mirino di diverse altre squadre, tra cui l’Al Hilal, club saudita che ha già acquistato Theo Hernandez e che è allenato dall’italiano Simone Inzaghi. La presenza di Inzaghi e le ingenti risorse economiche del club arabo rendono la pista saudita particolarmente insidiosa per il Milan. Tuttavia, l’interesse rossonero dimostra la volontà di puntare su un profilo di alto livello per il proprio attacco. Sarà fondamentale per il Milan muoversi con cautela ma con decisione, valutando attentamente se presentare un’offerta formale e come strutturarla, per evitare di perdere il giocatore a favore di altri club con una maggiore disponibilità economica.