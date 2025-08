Calciomercato Milan, salta l’obiettivo fissato da Igli Tare: dietro c’è lo zampino di Simone Inzaghi. Le ultimissime sui rossoneri

La voce di mercato che aveva infiammato l’ambiente milanista per settimane si è spenta definitivamente. Darwin Nunez non andrà al Milan. L’attaccante uruguaiano, che sembrava essere uno dei profili più desiderati per rinforzare il reparto offensivo rossonero, ha scelto un’altra strada. È stato raggiunto un accordo totale con l’Al Hilal, sancendo così la fine di ogni speranza per i tifosi del Diavolo.

L’operazione, che si è sviluppata a ritmi serrati, ha visto la forte volontà del club saudita di assicurarsi il giocatore. Un fattore determinante in questa scelta è stata la presenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal. Il tecnico italiano, che ha sempre apprezzato le qualità di Nunez, ha giocato un ruolo chiave nel convincere l’attaccante a sposare il progetto saudita, proponendogli un ruolo centrale e un’offerta economica a cui il Milan non avrebbe mai potuto avvicinarsi.

La notizia mette la parola fine a un corteggiamento che aveva tenuto banco, costringendo il Milan a guardare altrove per il suo attacco. Mentre Nunez si prepara a una nuova avventura, ricca di aspettative e con un ingaggio faraonico, la dirigenza rossonera deve ora tornare a concentrarsi su altri nomi. Il sogno di vedere l’uruguaiano con la maglia del Milan resta tale, un’occasione di mercato sfumata a causa della potenza economica del club arabo. L’affare è chiuso, e per i rossoneri è tempo di voltare pagina e cercare un nuovo leader per l’attacco.