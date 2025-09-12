Connect with us

Calciomercato Milan, scelta chiara presa da Tare e Allegri: il numero di giocatori presenti in rosa è impressionante

Modric Milan, festeggiamenti da urlo a Milanello per il croato... E poi gli auguri di Ibrahimovic e Ancelotti!

Milan Bologna, Italiano dovrà fare a meno ufficialmente di due giocatori: il comunicato ha confermato il tutto

Calciomercato Milan, siamo alle battute finali per il rinnovo di Saelemaekers! Tutti i dettagli del nuovo accordo

Calciomercato Milan, svelata la cifra della cessione di Adli: il club rossonero ha incassato questa somma di denaro

1 ora ago

Tare

Calciomercato Milan, scelta chiara presa da Tare e Allegri: il numero di giocatori presenti in rosa è impressionante. Le ultimissime notizie

Quest’anno il Milan ha intrapreso una strategia di gestione della rosa in netta controtendenza rispetto al recente passato. La squadra, impegnata esclusivamente nelle competizioni nazionali di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, può contare su un gruppo di 22 giocatori, di cui 19 di movimento. Una scelta che abbandona il concetto di “sovrabbondanza” che in stagioni precedenti aveva addirittura portato a escludere alcuni elementi dalla lista Champions League.

Questa decisione è stata fortemente voluta dall’allenatore Massimiliano Allegri, il quale, non avendo impegni europei durante la settimana, preferisce lavorare con un nucleo ristretto. La sua filosofia si basa sulla coesione e sulla possibilità di curare al meglio ogni singolo elemento della squadra.

In caso di emergenze dovute a infortuni o squalifiche, l’intenzione è quella di attingere dal Milan Futuro, il serbatoio di giovani talenti. Un esempio di questa strategia si è già visto con la convocazione di Balentien per la trasferta di Lecce. Questo approccio mira a valorizzare i giovani del vivaio e a farli crescere a stretto contatto con la prima squadra.

La rosa a disposizione di Allegri e del direttore sportivo Tare si presenta così:

  • Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani
  • Difensori: Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi
  • Centrocampisti: Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot
  • Attaccanti: Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Balentien

Questa scelta, seppur rischiosa, riflette la fiducia del club nel proprio progetto tecnico e nella qualità dei giocatori a disposizione. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nel corso della stagione e se questa strategia si rivelerà vincente.

