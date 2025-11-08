Connect with us

Tare

Calciomercato Milan, il grave infortunio potrebbe far saltare l’obiettivo: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Il Milan continua la sua ricerca di giovani talenti per il reparto difensivo, con il direttore sportivo Igli Tare impegnato a sondare profili che si sposino con le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. Oltre ai nomi di primo piano come Joe Gomez e Mario Gila, nella lista degli outsider rossoneri rimane saldo il nome di Alessandro Circati del Parma.

Il giovane centrale è un prospetto che piace molto alla dirigenza milanista per la sua età, la sua fisicità e le sue qualità dimostrate sul campo. Tare lo ha individuato come un elemento che, pur non essendo una prima scelta immediata, ha le potenzialità per diventare una soluzione importante per il futuro e che farebbe al caso del tecnico.

Purtroppo, la candidatura di Circati ha subito una brusca frenata a causa di un infortunio. Il difensore è infatti reduce da un problema alla caviglia che lo terrà ai box per un periodo stimato in diverse settimane, escludendolo da un possibile trasferimento lampo già a gennaio.

Nonostante lo stop, il Milan e Tare non hanno affatto abbandonato l’idea. Il club continua a monitorare attentamente la situazione di Circati, in attesa del suo pieno recupero. L’obiettivo è quello di non lasciarsi sfuggire un potenziale crack, mantenendo aperti i contatti con il Parma per una mossa da concretizzare in estate o appena il giocatore tornerà disponibile.

