Calciomercato Milan, retroscena clamoroso Chukwueze: si stava intavolando uno scambio con la Juventus. Le ultimissime sui rossoneri

In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato alcuni retroscena interessanti sulle trattative estive del Milan, concentrandosi in particolare su un possibile scambio che non si è concretizzato. L’idea avrebbe coinvolto l’esterno rossonero Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez, centrocampista all’epoca in uscita dalla Juventus.

“Parliamo di un possibile scambio che sarebbe potuto andare in porto negli ultimi giorni di mercato”, ha spiegato Moretto. Il giornalista ha raccontato che si è trattato di un’idea iniziale che, però, è stata presto abbandonata. Sia il Milan che i giocatori stessi hanno poi preso strade diverse, portando la trattativa a un punto morto.

Le evoluzioni del mercato hanno infatti spinto i due calciatori verso altre destinazioni. Nico Gonzalez, alla fine, si è trasferito all’Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso e un diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. Anche Chukwueze ha lasciato il Milan, passando al Fulham con la stessa formula: prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a una cifra appena inferiore ai 30 milioni di euro.

L’aneddoto raccontato da Moretto evidenzia la complessità e la rapidità con cui si muovono le trattative negli ultimi giorni di mercato. Nonostante l’idea di uno scambio fosse stata considerata, il Milan ha preferito percorrere un’altra strada, cedendo il giocatore al Fulham e investendo su altri profili per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare.