Calciomercato Milan, mossa di Massimiliano Allegri a sorpresa: il tecnico non vuole la cessione di questo giocatore. Le ultimissime

In un’analisi di Matteo Moretto, emergono dettagli cruciali sul futuro di Malick Thiaw al Milan. Nonostante le voci di mercato, il difensore tedesco sembra avere un ruolo ben definito nei piani di Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento fondamentale per la sua squadra.

“Allegri vorrebbe tenere Thiaw, per Allegri è un calciatore importante,” riporta Moretto, sottolineando la stima del tecnico per le qualità del giovane centrale. La sua solidità difensiva, unita a un potenziale di crescita ancora inesplorato, lo rendono un profilo molto apprezzato dall’allenatore. Questa valutazione positiva suggerisce che, in condizioni normali, il Milan non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore.

Tuttavia, il mercato, come si sa, può stravolgere ogni piano. “Poi chiaramente il mercato è il mercato e il Milan sarebbe disposto ad ascoltare offerte per Thiaw,” continua Moretto. Questa apertura non significa una cessione a cuor leggero. La dirigenza rossonera, consapevole del valore del difensore, ha fissato un prezzo molto alto per chiunque voglia sedersi al tavolo delle trattative. “Ma questa volta il Milan chiede molto di più, chiede una cifra superiore anche ai 30 milioni.”

Questa richiesta economica elevata funge da deterrente per molti club e allo stesso tempo tutela il Milan. Se un’offerta di tale portata dovesse arrivare, significherebbe un’ottima plusvalenza e la possibilità di reinvestire i fondi in un altro reparto. Se, come più probabile, tali offerte non dovessero concretizzarsi, Allegri sarebbe felice di poter contare ancora su Thiaw per la sua difesa.