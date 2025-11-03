Calciomercato Milan, il difensore resta nel mirino: Tare pronto a sfidare l’Inter. La notizia

Calciomercato Milan – Igli Tare pronto a sfidare l’Inter per il difensore centrale: le ultime

Il calciomercato italiano, noto per la sua costante e frenetica attività di monitoraggio, si concentra nuovamente su un nome che potrebbe rinforzare la retroguardia di due top club: Oumar Solet, il difensore centrale francese in forza all’Udinese. Sia i rossoneri del Milan che i nerazzurri dell’Inter avrebbero infatti messo gli occhi sul talentuoso classe 2000, una figura che per stazza e doti fisiche ben si adatterebbe ai rispettivi moduli difensivi.

L’interesse, seppur genuino e confermato da fonti autorevoli come il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su X, si trova in una fase di stand-by. La ragione di questa cautela è legata a possibili sviluppi in ambito legale che riguardano direttamente il giocatore.

Il Contesto: Un Potenziale Ostacolo Extracampo

Secondo quanto riportato dalla fonte, i due club milanesi stanno monitorando attentamente la situazione in attesa di chiarimenti sul procedimento in corso che vede coinvolto Oumar Solet per presunte accuse di aggressione sessuale. È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di presunte accuse e che il difensore è in attesa di sviluppi giudiziari.

Questa incertezza legale rappresenta un freno non indifferente per le dirigenze di Viale della Liberazionee Casa Milan, notoriamente attente non solo alle prestazioni sul campo, ma anche alla condotta extra campo e all’immagine dei propri tesserati. Un’eventuale trattativa di alto profilo, infatti, non può prescindere da una valutazione completa del profilo del giocatore.

Chi è Oumar Solet? Il Profilo Tecnico

Oumar Solet, centrale roccioso e dotato di un buon senso della posizione, è approdato in Serie A e si è imposto subito come uno dei pilastri della difesa della squadra friulana. La sua capacità di unire fisicità e qualità nell’impostazione lo rende un obiettivo appetibile per le grandi squadre

L’evoluzione della vicenda legale sarà il vero ago della bilancia per l’apertura di qualsiasi negoziazione formale. Fino ad allora, l’interesse rimane, ma l’azione di mercato resta congelata.