Calciomercato Milan: non solo Milenkovic, si segue anche un talento…

Calciomercato Milan: non solo Milenkovic, il club di Via Aldo Rossi seguirebbe anche un talento norvegese del Celtic

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in caso di fumata nera per Milenkovic, il Milan avrebbe un’ottima alternativa: si tratterebbe di Kristoffer Ajer del Celtic.

Il difensore norvegese ha 22 anni, dunque idoneo per il progetto Elliott, essendo un under 25. Ha buona esperienza visto che ha già giocato in Europa League, oltre ad ad avere ottima qualità tecnica.