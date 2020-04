Calciomercato Milan: se dovesse partire Gianluigi Donnarumma, anche il fratello Antonio sarebbe pronto a fare le valigie

Gianluigi Donnarumma vorrebbe restare in rossonero, ma qualora la situazione diventasse complicata, contando che la società di Via Aldo Rossi avrebbe come ostacolo maggiore l’agente Mino Raiola, il futuro sarebbe lontano da Milanello.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, dovesse il baby classe ’99 lasciare i colori rossoneri, si porterebbe con sé anche il fratello Antonio. A quel punto, con Begovic pronto a rimanere in rossonero, uno tra Reina e Plizzari dovrà per forza di cose prendere il posto di quest’ultimo.