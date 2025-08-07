Calciomercato Milan, tris di nomi per l’attacco: chi andrà in rossonero? I dettagli

Calciomercato Milan, Vlahovic e Hojlund i due nomi per l’attacco della prossima stagione: Goncalo Ramos si complica?

Il calciomercato Milan è instancabilmente alla ricerca di un nuovo centravanti, un numero 9 con caratteristiche ben precise, capace di affiancare Santiago Gimenez e completare il reparto offensivo sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri. Con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare al timone delle operazioni di mercato, i rossoneri stanno scandagliando il panorama calcistico europeo per trovare il profilo ideale.

Attualmente, il nome in cima alla lista delle preferenze rossonere è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, reduce da stagioni importanti e con un feeling particolare con il gol, è considerato da Tare e Allegri il rinforzo ideale per dare ulteriore peso e profondità all’attacco milanista. Il Milan sta lavorando intensamente su questa opportunità in questo mese di agosto, cercando di capire la fattibilità di un’operazione che, seppur complessa, potrebbe concretizzarsi.

Oltre a Vlahovic, un’altra opzione da tenere d’occhio, come indicato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, è Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese, già noto per la sua rapidità e la sua capacità di finalizzazione, rappresenta un’alternativa interessante e un profilo in linea con la politica del club di puntare su talenti giovani ma già pronti.

Negli scorsi giorni, in casa Milan, si è parlato anche di Gonçalo Ramos, attaccante in forza al Paris Saint-Germain. Tuttavia, il noto giornalista Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano, ha fatto il punto della situazione, chiarendo lo scenario. Ramos è un profilo che è stato accostato ai rossoneri, ma allo stato attuale delle cose, non risulta essere tra i nomi più “caldi” per completare l’attacco milanista.

Il motivo di questo relativo disinteresse, o comunque della difficoltà nell’operazione, risiede principalmente nella ferma posizione del PSG. Come riportato da Moretto, il club parigino non ha alcuna intenzione di privarsi del centravanti portoghese. Il Paris Saint-Germain ritiene Gonçalo Ramos un elemento funzionale al progetto tecnico di Luis Enrique e un tassello centrale nella squadra che ha trionfato nell’ultima edizione della Champions League. La sua importanza è tale che, recentemente, i parigini avrebbero addirittura rifiutato un’offerta verbale di oltre 50 milioni di euro proveniente dalla Premier League, a dimostrazione della volontà di blindare il giocatore.

In sintesi, mentre Tare e Allegri continuano a concentrarsi su Vlahoviccome obiettivo primario per il Milan, mantenendo sempre un occhio vigile su Hojlund, l’ipotesi Gonçalo Ramos sembra per il momento destinata a rimanere tale, a causa del muro eretto dal PSG. Il mercato del Milan è più che mai vivo e i tifosi rossoneri attendono con trepidazione il colpo in attacco che possa far sognare in grande per la prossima stagione.