Calciomercato Milan, nuovo nome per il post Maignan! Le ultime su Atubolu

Calciomercato Milan, importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l’Inter per il tedesco. Ultime

Il calciomercato Milan non si ferma mai, nemmeno durante la sosta per le Nazionali, e un nome che unisce il futuro della porta interista a quello potenziale del Milan torna a far parlare di sé. Mentre l’Inter scandaglia il mercato per trovare l’erede di Yann Sommer, ecco emergere un profilo nuovo: Noah Atubolu, portiere del Friburgo e fresco di prima convocazione con la Germania di Nagelsmann.

La dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando in maniera concreta il nome del classe 2002, come riportato da Sky Sports DE. Il giovane estremo difensore, che ha compiuto 23 anni a maggio ed è assistito dallo stesso agente di Calhanoglu, si inserisce in una lista dove l’Inter potrebbe dover prendere non uno, ma ben due portieri. L’elvetico Sommer è in scadenza a giugno, e l’attuale vice, Pepo Martinez, difficilmente resterebbe un’altra stagione da secondo. Tra i candidati per il ruolo di primo, esclusa la suggestione Donnarumma, si continuano a monitorare Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Elia Capriledel Cagliari.

L’Ombra Del Milan: Atubolu E L’Eredità Di Mike Maignan

È qui che la questione diventa un potenziale Derby di Mercato. Se l’Inter lo valuta per il presente e il futuro, Noah Atubolu è un nome che nel recente passato è stato accostato con forza al Milan. Il portiere del Friburgo, forte di 84 presenze e ben 29 clean sheet con la prima squadra, è considerato un profilo ideale per la sua età, il suo talento nel parare i rigori (ha neutralizzato gli ultimi cinque!) e la sua clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza nel 2027.

Il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare è, infatti, chiamato da qui ai prossimi mesi a pianificare l’erede di Mike Maignan, che è un pilastro fondamentale ma il cui futuro è sempre un tema sensibile sul mercato internazionale. L’attenzione del DS Igli Tare su un giocatore già nel mirino è cruciale. Mentre Allegri cerca di risolvere le questioni più urgenti (come la crisi rigori e il “caso” Rafael Leão), il club non può permettersi di farsi trovare impreparato per la successione di un top player come Maignan.

La Concorrenza Europea E Le Scelte Di Allegri E Tare

Il fatto che un profilo già monitorato dal DS Igli Tare per il post-Maignan sia ora un obiettivo concreto dell’Inter accende i riflettori sulla rivalità sportiva tra le milanesi anche fuori dal campo. L’Inter dovrà vedersela non solo con i rossoneri, ma anche con l’Eintracht Francoforte e con la concorrenza di club inglesi, a dimostrazione che il mercato europeo ha individuato in Atubolu un investimento sicuro per il futuro.

Per il Milan, che ha costruito la sua solidità difensiva anche grazie a Maignan e ai clean sheet voluti da Massimiliano Allegri, il monitoraggio di Atubolu – o di profili equivalenti – è una necessità. La scelta del portiere è uno dei tasselli fondamentali che il DS Igli Tare deve garantire per la competitività a lungo termine. Il derby per il futuro della porta è appena iniziato.