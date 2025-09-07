Calciomercato Milan, Nkunku non ha dubbi: «Per me una scelta facile, sono arrivato qua per…». Le ultimissime notizie

Uno degli acquisti più attesi del calciomercato Milan, Nkunku, ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta a DAZN, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere la maglia rossonera. Le sue parole, cariche di entusiasmo e determinazione, hanno confermato le sensazioni positive che si erano diffuse nell’ambiente milanista dopo l’annuncio del suo trasferimento.

Nkunku ha dichiarato senza esitazioni: «Penso che sia stato facile scegliere il Milan perché è un grande club, un club storico. Il progetto per me era quello giusto e non vedo l’ora di iniziare. Credo sia stato il momento giusto per trasferirmi qui dal Chelsea. Sono molto contento della mia scelta».

Queste affermazioni confermano la lungimiranza del lavoro svolto dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Allegri, che hanno saputo presentare a Nkunku un piano sportivo convincente. Il giocatore, reduce da un’esperienza al Chelsea, cercava un ambiente dove poter esprimere al meglio il suo talento e dove sentirsi al centro di un progetto ambizioso. La storia del Milan, unita alla prospettiva di un ruolo da protagonista, ha fatto la differenza.

L’arrivo di Nkunku è stato visto come un colpo di mercato strategico per rinforzare il reparto offensivo, garantendo al contempo qualità, imprevedibilità e la capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. La sua attesa è palpabile tra i tifosi e il suo entusiasmo, espresso chiaramente in questa intervista, non può che alimentare l’ottimismo per la stagione in arrivo. Nkunku si prepara a diventare una delle stelle della squadra e le sue prime parole da rossonero suonano come una promessa di grande impegno e successo.