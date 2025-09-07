Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Nkunku non ha dubbi: «Per me una scelta facile, sono arrivato qua per...»

HANNO DETTO

Trevisani sul Milan: «Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti...»

HANNO DETTO

Boniface, stoccata al Milan: sul mancato trasfserimento. Avete sentito?

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, la rivelazione di Romano: «Non è mai stato forte su di lui»

HANNO DETTO

Kehrer, sentite Romano: «Il Milan lo ha preso in considerazione. Sarebbe stato possibile così»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Nkunku non ha dubbi: «Per me una scelta facile, sono arrivato qua per…»

Milan news 24

Published

14 ore ago

on

By

Nkunku

Calciomercato Milan, Nkunku non ha dubbi: «Per me una scelta facile, sono arrivato qua per…». Le ultimissime notizie

Uno degli acquisti più attesi del calciomercato Milan, Nkunku, ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta a DAZN, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere la maglia rossonera. Le sue parole, cariche di entusiasmo e determinazione, hanno confermato le sensazioni positive che si erano diffuse nell’ambiente milanista dopo l’annuncio del suo trasferimento.

Nkunku ha dichiarato senza esitazioni: «Penso che sia stato facile scegliere il Milan perché è un grande club, un club storico. Il progetto per me era quello giusto e non vedo l’ora di iniziare. Credo sia stato il momento giusto per trasferirmi qui dal Chelsea. Sono molto contento della mia scelta».

Queste affermazioni confermano la lungimiranza del lavoro svolto dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Allegri, che hanno saputo presentare a Nkunku un piano sportivo convincente. Il giocatore, reduce da un’esperienza al Chelsea, cercava un ambiente dove poter esprimere al meglio il suo talento e dove sentirsi al centro di un progetto ambizioso. La storia del Milan, unita alla prospettiva di un ruolo da protagonista, ha fatto la differenza.

L’arrivo di Nkunku è stato visto come un colpo di mercato strategico per rinforzare il reparto offensivo, garantendo al contempo qualità, imprevedibilità e la capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. La sua attesa è palpabile tra i tifosi e il suo entusiasmo, espresso chiaramente in questa intervista, non può che alimentare l’ottimismo per la stagione in arrivo. Nkunku si prepara a diventare una delle stelle della squadra e le sue prime parole da rossonero suonano come una promessa di grande impegno e successo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.