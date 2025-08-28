Connect with us

Calciomercato Milan, dove giocherà Nkunku? Massimiliano Allegri potrebbe sfruttarlo in queste posizioni

Adli Milan, tante le opzioni sul piatto per il futuro del centrocampista francese: due sono in Serie A

Mercato Milan, Akanji pista caldissima! Contatti anche in giornata, è lui in pole per la difesa rossonera

Calciomercato Milan, clamorosa svolta Dovbyk! Comunicazione della Roma, rossoneri vigili. La ricostruzione

Ibrahimovic Milan, il Senior Advisor del club rossonero premiato dall'UEFA: il motivo e le parole dello svedese

1 ora ago

Nkunku

Calciomercato Milan, dove giocherà Nkunku? Massimiliano Allegri potrebbe sfruttarlo in queste posizioni. Le ultimissime sui rossoneri

Milano – Christopher Nkunku, il principale obiettivo di mercato del Milan, è stato al centro di un approfondimento de La Gazzetta dello Sport a firma di Marco Guidi. Il giornalista ha analizzato le caratteristiche del francese, mettendone in evidenza la straordinaria versatilità, che lo rende un profilo ideale per la squadra rossonera di Massimiliano Allegri e Tare.

Un calciatore, più ruoli

Guidi si chiede se un giocatore possa ricoprire così tanti ruoli in campo, e la risposta è chiara: se si tratta di Nkunku, sì. L’attaccante del Chelsea ha dimostrato una camaleontica capacità di adattamento nel corso della sua carriera. Nato come centrocampista, si è poi spostato sull’ala sinistra, diventando una seconda punta di grande efficacia, per poi adattarsi anche al ruolo di centravanti e trequartista. Questa poliedricità è il suo punto di forza, e il Milan lo vede come un jolly prezioso per l’attacco.

La situazione al Chelsea e il paragone con Pulisic

Secondo l’analisi di Guidi, il motivo per cui Nkunku è oggi sul mercato è legato alla sua ultima stagione al Chelsea. Con l’arrivo del nuovo tecnico Enzo Maresca e la contemporanea esplosione di Cole Palmer, il francese è stato spesso relegato a un ruolo di trequartista di riserva, trovando maggiore spazio soprattutto nelle coppe. Nonostante il minutaggio ridotto, è riuscito a segnare ben 15 gol, dimostrando un’ottima prolificità anche partendo dalla panchina.

Questa parabola ricorda molto quella vissuta da Christian Pulisic proprio al Chelsea, prima del suo trasferimento al Milan. Come Pulisic, anche Nkunku potrebbe ritrovare nel club rossonero l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. Allegri e la sua squadra, infatti, puntano a sfruttare proprio questa sua versatilità, impiegandolo su tutto il fronte d’attacco: come prima o seconda punta, esterno o trequartista dietro un centravanti. L’abilità di Nkunku di giostrare in più posizioni lo rende un elemento tattico prezioso, in grado di offrire soluzioni diverse al Milan.

