Calciomercato Milan, Tare scatenato: oltre a Nkunku potrebbe arrivare un altro grande attaccante. Le ultimissime sui rossoneri

Mentre la trattativa per Christopher Nkunku prosegue a ritmi serrati, il Milan di Allegri e Tare non sta con le mani in mano e tiene calde altre piste per rinforzare l’attacco. Come riportato da Bianchin de La Gazzetta dello Sport, un nome che sta guadagnando terreno nelle ultime ore è quello di Artem Dovbyk, attaccante della Roma.

Dovbyk, il piano B (e C) del Milan

La situazione di Dovbyk è complessa ma potenzialmente vantaggiosa per il Milan. La trattativa con il Villarreal si è interrotta, e il giocatore è un esubero per la Roma che, per cederlo, chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il Milan sta monitorando la situazione con grande attenzione, considerandolo un’alternativa di lusso nel caso in cui la pista Nkunku dovesse complicarsi o, addirittura, fallire.

Tuttavia, il Milan sta valutando anche un’opzione ancora più affascinante: un’operazione che porti a un doppio colpo. Se Nkunku dovesse arrivare a titolo definitivo, non è escluso che il club rossonero possa comunque puntare anche su Dovbyk, ma in questo caso con la formula del prestito. Un’operazione del genere permetterebbe ad Allegri di avere a disposizione due profili d’attacco diversi e complementari, aumentando notevolmente la qualità e le opzioni offensive a sua disposizione.

Possibile doppia operazione

L’ipotesi di una “doppia operazione” non è da sottovalutare, specialmente considerando la propensione del Milan e del DS Tare a cogliere le occasioni che il mercato offre. La possibilità di un prestito di Dovbyk dalla Roma, che tra l’altro apprezza diversi giovani rossoneri, aprirebbe la strada a un’affare a più livelli.

Insomma, il Milan non si ferma a un solo obiettivo. La caccia al grande attaccante prosegue su più fronti, dimostrando la chiara volontà di rinforzare in modo deciso il reparto offensivo e di dare a Massimiliano Allegri una rosa all’altezza delle ambizioni del club.