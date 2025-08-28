Calciomercato Milan, Nkunku sempre più vicino! Accordo totale con il calciatore raggiunto, il Chelsea… Le ultimissime notizie

Colpo in arrivo per il Milan. Il club rossonero, in accordo con il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Tare, sta accelerando le trattative per assicurarsi le prestazioni di Christopher Nkunku, attaccante francese attualmente in forza al Chelsea. L’obiettivo è chiudere l’affare in tempi brevissimi, idealmente già nella giornata odierna, per poter mettere il giocatore a disposizione dell’allenatore quanto prima.

Accordo con il giocatore già raggiunto

Secondo le ultime indiscrezioni, l’intesa tra il Milan e Nkunku è totale. Il giocatore ha mostrato grande entusiasmo all’idea di vestire la maglia rossonera, accettando di buon grado una riduzione del suo attuale ingaggio pur di facilitare il suo trasferimento. Questa mossa dimostra la forte volontà del francese di unirsi al progetto del Milan e l’attrattiva che il club esercita sui grandi nomi del calcio europeo. La rapidità con cui è stato raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore testimonia la determinazione della dirigenza milanista nel portare a termine l’operazione.

La trattativa con il Chelsea

Il nodo principale da sciogliere riguarda l’intesa con il Chelsea. Il Milan ha presentato una prima offerta che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che, considerando la qualità e il potenziale di Nkunku, è ritenuta congrua e che riflette la disponibilità economica del club. La proposta include anche una serie di bonus legati a obiettivi personali e di squadra che potrebbero far lievitare il costo totale dell’operazione. Nonostante i due club stiano ancora trattando, c’è ottimismo sulla possibilità di raggiungere un’intesa a breve.

L’operazione Nkunku rappresenterebbe un’ulteriore conferma della strategia del Milan sul mercato, che mira a rinforzare la squadra con giocatori di talento e già affermati, capaci di fare la differenza. Il possibile arrivo del francese accenderebbe ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi e darebbe ad Allegri un’opzione offensiva di altissimo livello.