Calciomercato Milan, HERE WE GO Nkunku! Accordo trovato con il Chelsea a queste cifre, il francese è in arrivo. Le ultimissime notizie

Milano – Colpo di scena nel calciomercato del Milan. Dopo giorni di indiscrezioni e trattative, l’accelerata decisiva è arrivata, e il club rossonero è a un passo dall’acquisire Christopher Nkunku dal Chelsea. La notizia, rilanciata con il consueto “here we go!” dal giornalista Fabrizio Romano, conferma che l’accordo tra i club è stato raggiunto a livello verbale.

Accordo tra i club e i dettagli dell’operazione

L’intesa tra Milan e Chelsea è stata trovata su una base di 35 milioni di euro più bonus. Le due società sono ora al lavoro per preparare la documentazione necessaria per ufficializzare il trasferimento, un’operazione a titolo definitivo che porterebbe il fantasista francese a vestire la maglia rossonera. La volontà del giocatore è stata decisiva. Come ha rivelato Romano, Nkunku ha dato il suo totale assenso a un contratto di cinque anni, dimostrando di voler fortemente unirsi al progetto del Milan.

Il ruolo di Allegri e Tare

Questo acquisto è un chiaro segnale della strategia del Milan in questa sessione di mercato, una strategia che, come ben sai, ha visto Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Tare lavorare per rinforzare la squadra con profili di grande qualità e versatilità. Nkunku, con la sua abilità di giocare in più ruoli, dall’attacco al centrocampo, si adatta perfettamente alla filosofia di gioco di Allegri. Il suo arrivo colmerebbe una lacuna importante e darebbe al tecnico una vasta gamma di soluzioni tattiche.

L’operazione, che arriva dopo i falliti tentativi per Vlahovic e Rabiot e dopo l’intricata vicenda legata a Harder, dimostra che il Milan ha saputo reagire e puntare su un profilo di primissimo livello. L’entusiasmo dei tifosi è già alle stelle, e l’ufficialità, attesa a breve, sancirà il colpo più importante di questa sessione estiva.