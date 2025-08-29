Calciomercato Milan, retroscena Nkunku: quel dettaglio sui bonus col Chelsea non passano inosservati

Calciomercato Milan, spunta il retroscena sui bonus col Chelsea per l’arrivo di Nkunku a Milano: tutti i dettagli

Il mondo del calcio è in fermento, e le ultime notizie che trapelano dai corridoi del Milan confermano una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha lanciato una vera e propria bomba, rivelando dettagli cruciali sull’imminente trasferimento di Christopher Nkunku al club rossonero. L’operazione, già di per sé complessa, si arricchisce di un importante retroscena economico che ne sottolinea la portata.

Secondo Moretto, i bonus legati al contratto del talentuoso attaccante francese sono tutt’altro che facili da raggiungere. Questa clausola, spesso utilizzata nelle trattative di alto profilo, serve a diluire il costo totale del trasferimento nel tempo, legando una parte del pagamento alle prestazioni del giocatore e della squadra. Ma il dato più significativo riguarda la cifra base dell’operazione, che si attesta su una somma ben superiore a quanto inizialmente ipotizzato. Il giornalista, citando le sue fonti, parla di una base fissa di 38 milioni di euro, e non 37 come si era diffuso in un primo momento. Una differenza che, in un’operazione di questa magnitudine, dimostra la serietà dell’investimento e la ferma volontà del club di assicurarsi uno dei migliori talenti in circolazione.

L’arrivo di Nkunku al Milan rappresenta un colpo di mercato non solo per la qualità tecnica che porterebbe in campo, ma anche per la sua valenza simbolica. È la dimostrazione che la società, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, intende tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori e di plasmare formazioni vincenti, vedrebbe in Nkunku un elemento chiave per il suo progetto tattico. La sua versatilità e la sua capacità di segnare e fornire assist lo rendono il profilo ideale per un attacco moderno e dinamico.

La firma del contratto è prevista per la giornata di domani, a suggellare un accordo che impegnerà il giocatore per i prossimi cinque anni. Una durata che testimonia la fiducia del Milan nelle sue qualità e la volontà di costruire un ciclo vincente intorno a giocatori di questo calibro. L’investimento economico, come sottolineato da Moretto, è veramente molto importante, e si prevede che l’operazione avrà una grande risonanza non solo in Italia, ma in tutta Europa. Con Nkunku, Tare e Allegri, il calciomercato Milan lancia un segnale forte al mercato: il club è tornato a fare sul serio e non ha paura di affrontare sfide ambiziose. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, in attesa di vedere il loro nuovo campione in azione.