Calciomercato Milan, Nkunku è ad un passo! Accordo totale col calciatore, questa la distanza tra domanda e offerta col Chelsea

Calciomercato Milan, l’arrivo di Nkunku in rossonero è davvero ad un passo: accordo totale col calciatore, si cerca la quadra col Chelsea

La possibile trattativa per portare Christopher Nkunku al Milan sta infiammando il calciomercato. Secondo quanto riportato dal noto esperto Fabrizio Romano, l’attaccante francese del Chelsea avrebbe già dato la sua completa disponibilità per il trasferimento. Una notizia che ha galvanizzato i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere un rinforzo di tale calibro sbarcare a Milano. L’affare, pur essendo ancora in fase di definizione, sembra poter decollare grazie all’ottimismo che filtra dalla dirigenza milanista.

L’operazione, come sottolineato da Romano, è considerata fattibile. Il contratto per Nkunku sarebbe già stato preparato e la totale apertura del giocatore rende la strada in salita ma non impraticabile. La vera sfida, ora, riguarda le cifre. Il Chelsea ha fissato una richiesta iniziale di 40 milioni di euro più bonus, una somma considerevole ma che riflette il valore e il talento del giocatore. Il calciomercato Milan, dal canto suo, avrebbe presentato una prima offerta di 30 milioni di euro più bonus, creando un divario di 10 milioni di euro che, nel calciomercato, può essere colmato con una trattativa serrata.

La grande fiducia del Milan nel riuscire a trovare un accordo è un elemento chiave in questa vicenda. Con Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero sta cercando di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’arrivo di un giocatore versatile e prolifico come Nkunku andrebbe a colmare una lacuna importante nell’attacco, offrendo ad Allegri nuove soluzioni tattiche e un’opzione di prim’ordine per il reparto offensivo.

Il ruolo di Igli Tare in questa operazione si preannuncia cruciale. La sua esperienza e le sue doti da negoziatore saranno fondamentali per superare l’ostacolo economico posto dal Chelsea. L’obiettivo è quello di trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti, magari inserendo clausole e bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione in Champions League o la vittoria di titoli. Il Chelsea, pur non volendo svalutare il proprio asset, potrebbe essere disposto a trattare, specialmente se il giocatore spinge per la cessione.

L’arrivo di Nkunku al Milan non sarebbe solo un colpo di calciomercato, ma un vero e proprio segnale di ambizione. Il club rossonero vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo e investimenti di questo tipo dimostrano la volontà di fare sul serio. I tifosi sono in trepidante attesa di sviluppi, sperando che la trattativa si concluda positivamente e che Nkunku possa presto indossare la maglia rossonera.