Pioli Milan, niente esonero: sarà una SEPARAZIONE consensuale! Ecco quando arriverà l’UFFICIALITÀ da parte del club rossonero

Trovano ulteriori conferme le voci sul futuro di Stefano Pioli: il tecnico non sarà più l’allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, domattina, il club rossonero comunicherà la separazione con Stefano Pioli. Infatti, si tratterà di una separazione consensuale e non esonero. Il tecnico non resterà a libro paga del Milan per un anno e, di conseguenza, sarà libero di firmare con altri club.