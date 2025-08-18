Calciomercato Milan, attenzione a Nicolas Jackson! Piace molto in società e Tare… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare il proprio attacco. Oltre ai nomi di Hojlund e Vlahovic, come riportato da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione anche alcune piste alternative. L’obiettivo è farsi trovare pronti qualora le trattative per i primi obiettivi dovessero complicarsi.

In questa lista di possibili alternative spicca un nome che il Milan segue da tempo: quello di Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese del Chelsea è un profilo che piace molto al club rossonero per le sue caratteristiche tecniche e fisiche. “Un profilo che piace molto al Milan, cioè quello di Nicolas Jackson,” ha confermato Moretto, sottolineando l’interesse di lunga data della società.

Tuttavia, l’operazione per portare Jackson a Milano è tutt’altro che semplice. Il giornalista ha specificato che si tratta di una “pista molto costosa,” rendendo l’affare complesso dal punto di vista economico. Il Chelsea, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti, rendendo la trattativa una vera e propria sfida per la dirigenza rossonera.

Nonostante le difficoltà, il Milan non ha intenzione di mollare la presa. “Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan,” ha spiegato Moretto. La speranza è che il club inglese possa rendersi disponibile a una formula che, per esempio, includa un prestito con diritto o obbligo di riscatto, alleggerendo l’investimento iniziale per il Milan.

Il nome di Nicolas Jackson rimane dunque in lista, un’opzione concreta che il Milan tiene viva in questi giorni cruciali di calciomercato. La situazione è in continua evoluzione e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se l’interesse si trasformerà in una vera e propria offerta e, di conseguenza, in una trattativa concreta.