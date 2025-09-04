Calciomercato Milan, incredibile aneddoto Nico Gonzalez! Tare ci aveva pensato seriamente, lui sul piatto

Calciomercato Milan, importantissimo retroscena legato a Nico Gonzalez: i rossoneri e la Juve avevano pensato ad uno scambio con Chukwueze

In un recente video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato interessanti retroscena sul mercato estivo del Milan, gettando luce su un potenziale scambio che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. Le rivelazioni si concentrano su una trattativa mai finalizzata che avrebbe coinvolto l’esterno nigeriano Samuel Chukwueze e l’ala argentina Nico Gonzalez.

Moretto ha spiegato che lo scambio tra Chukwueze e Nico Gonzalez è stata un’idea concreta negli ultimi giorni di mercato. Si trattava di un’operazione che, se fosse andata in porto, avrebbe rappresentato un’importante mossa sia per il Milan che per la Juventus, i club a cui i due giocatori erano rispettivamente legati. Tuttavia, la trattativa non è proseguita, in quanto il Milan ha deciso di cambiare strategia e anche i giocatori hanno preso strade diverse.

Nonostante l’idea iniziale, la situazione di mercato di entrambi i talenti si è evoluta in modo differente. Nico Gonzalez, che sembrava in procinto di lasciare la Juventus, è passato all’Atletico Madrid con un prestito oneroso e un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Dall’altra parte, Samuel Chukwueze, che era in uscita dal Milan, ha trovato una nuova casa al Fulham. Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, con una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Questa mossa ha permesso al Milan di alleggerire il monte ingaggi e di fare cassa, investendo altrove i proventi.

Le parole di Moretto confermano che il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, hanno lavorato intensamente per definire la rosa. Le decisioni prese mostrano una chiara visione strategica, volta a ottimizzare le risorse e a costruire una squadra competitiva. L’obiettivo era chiaro: alleggerire l’organico da elementi che non rientravano nei piani tecnici e reinvestire le risorse per rafforzare il gruppo.

In conclusione, sebbene lo scambio tra Chukwueze e Gonzalez non si sia concretizzato, le parole di Matteo Moretto offrono una preziosa testimonianza delle dinamiche complesse e spesso imprevedibili del calciomercato. La decisione del Milan di non proseguire la trattativa ha portato a un epilogo diverso per entrambi i calciatori, ma ha anche permesso al club di Via Aldo Rossi di perseguire altre piste e di finalizzare operazioni ritenute più vantaggiose per il futuro della squadra sotto la guida di Tare e Allegri.