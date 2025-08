Calciomercato Milan, intrigo Thiaw! Prossimi giorni decisivi, muro altissimo dei rossoneri. Parte solo se... Ultimissime

Calciomercato Milan, prossimi giorni decisivi per il futuro di Malick Thiaw: oltre alla Juve sul difensore tedesco c’è il Newcastle

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e a tenere banco per i tifosi di mezza Europa. Uno dei nomi più caldi, e destinato a infiammare le prossime settimane, è senza dubbio quello di Malick Thiaw, il promettente difensore centrale del Milan. Dopo una tournée estiva da protagonista, che ha confermato le sue grandi qualità e la sua crescita esponenziale, il tedesco si trova al centro di un vero e proprio triangolo di mercato che coinvolge il Milan, il Newcastle e la Juventus. La situazione è particolarmente intrigante, specialmente considerando i nuovi assetti dirigenziali e tecnici in casa rossonera, con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica.

Come riportato da Matteo Moretto, e ripreso da Calciomercato.com, il Newcastle non ha mai smesso di monitorare Thiaw. Già lo scorso anno, i Magpies avevano mostrato un forte interesse per il difensore, e ora sembrano pronti a fare sul serio. Le ultime indiscrezioni parlano di nuovi contatti tra le parti e di un’offerta ufficiale in preparazione. Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, pur riconoscendo il valore di Thiaw e la volontà di puntare su di lui per il futuro, non chiude del tutto le porte. Tuttavia, per privarsi di un elemento così importante, la società rossonera richiederà una proposta congrua e irrinunciabile. Si parla di una base di partenza superiore ai 25 milioni di euro già offerti dal Como, con la cifra che dovrebbe addirittura superare i 30 milioni di euro per convincere il Milan. Questo posizionamento economico dimostra la consapevolezza del valore del giocatore e la solidità con cui il Milan di Tare e Allegri intende affrontare il mercato.

Ma non è solo il Newcastle a mettere gli occhi su Thiaw. La Juventus, come raccolto sempre da Calciomercato.com, è fortemente interessata al difensore. L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera, che apprezza molto le caratteristiche del tedesco, rende l’idea di un suo possibile approdo a Torino ancora più concreta. Il nome di Thiaw potrebbe essere la chiave di volta in una trattativa più ampia, che coinvolge anche il futuro di Dusan Vlahovic. Si ipotizza un maxi-scambio che potrebbe accontentare tutte le parti: la Juventus otterrebbe un difensore di prospettiva e di qualità come Thiaw, mentre il Milan, guidato dalle scelte strategiche di Tare e Allegri, potrebbe assicurarsi un attaccante di calibro internazionale come Vlahovic. Non è da escludere, ovviamente, che le due operazioni possano essere trattate in maniera distinta, ma l’idea di uno scambio con contropartita è sul tavolo e viene considerata una possibilità concreta.

La situazione di Malick Thiaw è dunque un perfetto esempio delle dinamiche complesse del calciomercato moderno. Un giovane talento che, dopo aver dimostrato il suo valore, diventa oggetto del desiderio di diverse squadre di spicco. Per il calciomercato Milan, il neo Direttore Sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri si trovano di fronte a una decisione importante: resistere alle lusinghe del mercato e blindare il proprio difensore, oppure cedere di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa che potrebbe poi essere reinvestita per rafforzare ulteriormente la rosa in altri settori. Il futuro di Thiaw è ancora da scrivere, ma una cosa è certa: la sua destinazione sarà una delle telenovelas più seguite di questa finestra di mercato.